Sabato 12 novembre, Canale 5 trasmetterà l'ultima puntata della soap Tv Una vita. Un appuntamento atteso da tutti i fan di questa serie, che riserverà numerosi colpi di scena, primo tra tutti il ritorno ad Acacias di Leonor Hidalgo. La figlia di Rosina farà una sorpresa alla madre, ma pure ai fedelissimi di Una vita, che negli anni hanno molto amato questo personaggio. Un altro colpo di scena riguarderà Genoveva Salmeron: la dark lady morirà per mano di Aurelio Quesada, il quale verrà ucciso a sua volta dal maggiordomo Marcelo.

Una vita, il gran finale in onda il 12 novembre su Canale 5

Una vita si appresta a congedarsi dal pubblico italiano dopo sette anni. Era il giugno del 2015 quando venne trasmessa la prima puntata di questa Serie TV. Da allora tante cose sono successe nel ricco quartiere di Acacias. Tanti i personaggi che si sono susseguiti e che hanno appassionato con le loro vicende i telespettatori.

Ora però Una vita chiude definitivamente i battenti. Per l'occasione, Canale 5 manderà in onda una lunga puntata finale, che terrà compagnia al pubblico per un'ora e mezza. L'appuntamento con questo finale di stagione è infatti per sabato 12 novembre a partire dalle 14:50 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

La puntata si concluderà intorno alle ore 16:30.

Come finisce Una vita: Genoveva e Aurelio muoiono, lieto fine per Dori e Felipe

In vista del gran finale, molte delle vicende in sospeso avranno il loro epilogo.

Dori ad esempio, dopo aver accettato di sposare Felipe, starà per lasciare il quartiere alla volta della Svizzera per concludere i suoi studi.

Ebbene, nelle puntata finale, sarà Felipe a regalarle un ulteriore gioia. L'avvocato infatti, deciderà di partire con lei. I due quindi, lasceranno Acacias insieme, per ricominciare una nuova vita in Svizzera. Questo lieto fine, arriverà subito dopo un tragico evento che sconvolgerà il quartiere. Genoveva, infatti, morirà tra le braccia di Gabriela.

La dark lady verrà colpita a morte da Aurelio Quesada. Proprio così, l'uomo infatti non è affatto morto nell'incendio del suo laboratorio e tornerà per vendicarsi della moglie, rea di aver fatto uccidere la sorella Natalia.

Genoveva non sarà l'unica a perdere la vita. Lo stesso Aurelio morirà per mano di Marcelo, intervenuto per impedire che egli possa fare del male anche a Gabriela.

Leonor Hidalgo torna ad Acacias con Inigo e le tre gemelle

Quindi nell'ultimo episodio di Una vita si vedrà Gabriela diventare l'unica erede della immensa fortuna della madre Genoveva. Ben presto si scoprirà che la ragazza ha agito per conto di una misteriosa persona. Si tratta di un personaggio che ha fatto la storia della soap tv iberica: Cayetana Sotelo Ruz.

La dark lady per eccellenza di Una vita, sarà pronta a tornare nel quartiere per riprendersi tutto ciò che é suo. Va detto che i telespettatori non vedranno questo ritorno. Si sentirà solo la voce di Cayetana durante una telefonata che la donna farà a Gabriela.

I fan di Una vita assisteranno invece al ritorno di un altro personaggio, si tratta di Leonor Hidalgo. La giovane scrittrice, dopo anni passati in Portogallo, non solo farà ritorno nel quartiere, ma deciderà di rimanerci ad abitare, insieme al marito Inigo e alle loro tre gemelle. Una grande gioia per Rosina che, finalmente, dopo anni di lontananza, potrà riabbracciare la sua adorata figlia.