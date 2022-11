Uomini e donne torna in onda giovedì 24 novembre, con una nuova attesissima puntata in onda su Canale 5. Le anticipazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale ha dovuto fare i conti con l'addio dallo studio della sua ex Ida Platano.

E, in questo nuovo appuntamento con il talk show dei sentimenti, ci sarà spazio per una svolta importante legata a Riccardo, il quale si avvicinerà ad una sua ex fiamma incontrata sempre in trasmissione.

Riccardo dimentica Ida e volta pagina: anticipazioni Uomini e donne 24 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 24 novembre 2022, rivelano che dopo l'addio di Ida che ha scelto di uscire dal programma con Alessandro, l'attenzione si sposterà su Riccardo Guarnieri.

Durante la registrazione della scelta, il cavaliere pugliese non ha proferito parola sul conto della sua ex fidanzata e ha assistito impassibile alla sua uscita di scena dal cast del trono over.

Riccardo ha così preferito non dare commenti e non ha infierito su quanto stesse accadendo in trasmissione, intenzionato solo a voltare pagina definitivamente.

Riccardo e Gloria di nuovo vicini: anticipazioni Uomini e donne oggi 24 novembre

Ebbene, la svolta finale per il cavaliere pugliese avverrà nel corso della puntata di questo pomeriggio in onda su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri sarà protagonista di un nuovo riavvicinamento con una dama del trono over che in passato ha fatto parte della sua vita.

Trattasi di Gloria, con la quale in passato Riccardo ha avuto un flirt: tra i due, però, non ha funzionato e malgrado stessero provando a conoscersi meglio, decisero di chiudere la loro relazione.

A distanza di un anno da quell'addio, ecco che Riccardo è tornato di nuovo sui suoi passi e ha deciso di concedersi una seconda chance con Gloria.

La decisione di Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne

I due sono usciti insieme ed hanno avuto modo di trascorrere del tempo fuori dallo studio del talk show Mediaset. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, tuttavia, Riccardo preciserà subito che non vuole affrettare i tempi.

Il cavaliere, pur essendo intenzionato a riprendere in mano le redini del rapporto con Gloria, non vorrà concederle l'esclusiva assoluta e quindi intenderà comunque conoscere anche nuove dame.

Occhi puntati anche su Daniela e Walter: i due hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio, ma le cose non sono andate nel modo sperato e alla fine hanno deciso di interrompere definitivamente la loro relazione.

La scelta di Ida fa volare ancora gli ascolti di Uomini e donne su Canale 5

Un nuovo appuntamento decisamente ricco di colpi di scena quello che andrà in onda oggi pomeriggio in tv e, intanto, la puntata del 23 novembre dedicata alla scelta finale di Ida Platano, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti su Canale 5.

Malgrado la concorrenza dei Mondiali di calcio, Maria De Filippi ha vinto la sfida ascolti del primo pomeriggio, ottenendo una media complessiva del 25% con più di 2,7 milioni di spettatori e un picco che ha superato la soglia dei tre milioni durante la messa in onda.