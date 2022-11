Nella casa del Grande Fratello Vip era nato un nuovo flirt; quello formato da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tuttavia, la loro conoscenza è durata ben poco in quanto, nella giornata di mercoledì 23 novembre 2022, l’ex compagno di Belen ha deciso di chiudere il rapporto con la influecer, a causa di uno scivolone di Oriana, nei confronti di Antonino e di sua figlia: "Non è la donna per me sono pentito".

Antonino si pente di aver conosciuto Oriana

Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre, quando Antonino ha avuto una crisi e un crollo emotivo, dovuto all’essenza di sua figlia.

Oriana ha cercato di tirarlo su di morale, in maniera, però, maldestra, dicendogli: “Ma come, ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque vabbè ti capisco, anche a me manca il mio cane”. Subito dopo però la gieffina si è resa conto di aver fatto una gaffe e si è scusata con Spinalbese, spiegando di essersi espressa male, e che voleva solamente cercare di tirarlo su, per evitare che finisse in un loop di tristezza come ad esempio accade a Luca per Soraia.

Durante la notte Antonino ha spiegato l’accaduto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich, dicendo anche che la storia tra lui e Oriana era giunta al capolinea. Antonino ha rivelato alle due donna che Marzoli non è la persona che cerca e l’ha capito in questi giorni.

Ha poi aggiunto: “Io non mi sbilancio con nessuno, ma con lei si e mi pento. Io adesso dico basta, chiudo con lei e mi pento di tutto, io do un peso alle parole e mi chiedo come fuori dalla casa possa uscire con una donna così. Non fa per me, mi dispiace che lei adesso stia male per me e io la perdono, non è che non le parlo più.

Però magari non continueremo a fare come abbiamo fatto fino ad oggi. Se la mia ex mi avesse detto che le mancava suo figlio, io non le avrei mai detto che a me invece manca il cane. Mi ha deluso, c’è poco da fare”. Antonino ha poi concluso dicendo che da oggi in poi tornerà anche ad essere più tranquillo con Giaele, dato che fino a poco tempo fa a aveva paura di parlare con lei, per evitare qualche scenata da parte di Oriana.

Oriana ammette di aver sbagliato e si confida con Tavassi

Immediatamente Oriana ha capito poi di aver fatto una gaffe e si è sfogata anche con Edoardo Tavassi, dicendo di essere mortificata di quello che ha detto e che fuori passerà sicuramente come un segno che per lei non è importante la figlia di Antonino. Marzoli ha poi aggiunto che lei non ha bambini e non può capire, ma lei sarebbe stata super felice di conoscere sua figlia e che lei non voleva assolutamente offendere o mancare di rispetto. Ha poi concluso dicendo che tutto ciò che ha fatto o detto lo ha fatto solamente perché la notte prima Antonino era scoppiato a piangere senza spiegare il perché e lei voleva capirci meglio. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 28 novembre.