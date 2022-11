Le nuove puntate di Uomini e donne dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sul percorso di Riccardo Guarnieri che, dopo aver assistito all'uscita di scena della sua ex Ida Platano dalla trasmissione, si ritroverà a dover prendere in mano le redini del suo percorso sentimentale e finirà per creare nuove polemiche in studio.

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show, si lascerà andare sempre più con la giovane Alice.

Riccardo lascia Gloria e scoppia la polemica: anticipazioni Uomini e donne al 2 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 rivelano che Riccardo Guarnieri si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Gloria.

Tra i due sembrava che stesse sbocciano il sentimento ma, in realtà, il cavaliere farà un passo indietro e in questi nuovi appuntamenti annuncerà la sua decisione di chiudere definitivamente con Gloria.

Riccardo, quindi, farà un passo indietro e lascerà definitivamente la dama, scatenando però polemiche in studio.

In tanti, infatti, ritengono che Riccardo non riesca a prendere sul serio nessuna nuova conoscenza o frequentazione, quasi come se stesse lì solo per "perdere tempo".

Secondo i presenti in studio, Riccardo penserebbe solo ad una persona: probabilmente si tratta di Ida Platano, oramai ufficialmente fuori dalla trasmissione dopo aver scelto Alessandro Vicinanza.

Federico e Alice sempre più vicini: anticipazioni Uomini e donne al 2 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne fino al 2 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Federico Nicotera.

Il tronista sarà protagonista di una nuova esterna con Alice, la quale si rivelerà particolarmente profonda e intensa.

Federico, per la prima volta da quando ha preso parte alla trasmissione, si racconterà senza filtri ad Alice, rivelandole degli aspetti inediti della sua vita passata.

Maria De Filippi rimprovera Carola: anticipazioni Uomini e donne 28 novembre-2 dicembre

Un momento che si rivelerà particolarmente toccante, al punto che l'altra pretendente Carola non la prenderà per niente bene.

"Ma cosa ci sto a fare qui?", sbotterà Carola come riportato da Lorenzo Pugnaloni dalle anticipazioni riportate sul suo profilo social e, a quel punto, verrà bacchettata dalla conduttrice.

Maria De Filippi, infatti, le farà presente che avrebbe dovuto essere più comprensiva nei confronti di Federico visto che stava raccontando di una sua situazione familiare problematica.

Occhi puntati anche su Lavinia che, in queste nuove puntate del talk show, sarà protagonista di un'esterna con Alessio Corvino, ma tra i due non ci sarà nessun bacio.