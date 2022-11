Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hünkar scoprirà che Behice è una criminale, così deciderà di affrontarla e la minaccerà: se non lascerà la città, la verità sul suo conto verrà a galla. Behice, però, non si farà sottomettere dalle intimidazioni della sua nemica e deciderà di colpirla con un pugnale, l'avrà uccisa? Intanto Demir sarà disperato per l'improvvisa sparizione della madre: nessuno sa dove possa essere finita.

Il gesto di Behice

Hünkar scriverà una lettera a Demir, in cui lo informerà che a breve convolerà a nozze con Fekeli.

Durante la stesura riceverà una telefonata da parte del detective che ha assunto per tener d'occhio Behice. I due si daranno appuntamento e quando si incontreranno lui le darà una notizia davvero sconvolgente.

Hünkar scoprirà che Behice è colpevole di due delitti, per tale ragione deciderà di affrontarla. Si daranno appuntamento tra le rovine, dove avranno un confronto. Con una chiara dichiarazione di guerra, Hünkar accuserà Behice dei delitti commessi in passato.

Le dirà che ha i documenti che provano il fatto che sia una criminale, quindi se non vuole che la cosa venga galla, lei e Müjgan devono fare le valige e lasciare per sempre Çukurova.

Hünkar potrebbe essere morta

Quando verrà messa alle strette da Hünkar, Behice estrarrà un pugnale e l'attaccherà, facendola cadere rovinosamente a terra.

Hünkar sarà immobile e Behice, per cercare di eliminare le prove che potrebbero incriminarla, le ruberà tutti i gioielli, così da cercare di far credere che la donna sia stata vittima di una rapina.

Dopodiché, come se non fosse successo nulla, si dirigerà verso il club per incontrare i suoi amici. Hünkar, attesa anche lei al club, ovviamente non arriverà e proprio in quel momento giungerà Demir proprio in cerca di sua madre, visto che ha bisogno di alcune firme per delle carte.

Demir preoccupato per la madre

Demir sarà molto preoccupato in quanto sua madre non si troverà da nessuna parte. Arriverà nella villa e non potrà nascondere ai dipendenti che cosa sta accadendo.

Demir avrà un brutto presentimento e crederà che possa esserle successo qualcosa. Parlerà della cosa a Züleyha e Saniye, e sarà proprio quest'ultima a dirgli che l'ultima volta che ha visto la madre stava scrivendo una lettera nella sua stanza, poi verso mezzogiorno è uscita.

Demir trova la lettera della madre

Demir e Züleyha si dirigeranno verso la stanza di Hünkar e lì scopriranno che la donna stava scrivendo una lettera al figlio, in cui gli annunciava di essersi fidanzata con Fekeli. Entrambi, però, noteranno che la lettera è incompleta e si chiederanno il perché.

Demir andrà alla ricerca di Fekeli e spererà con tutto il cuore che la madre sia con lui, ma non potrà immaginare cosa le sia realmente accaduto.