Per i fan di Terra Amara l'attesa è agli sgoccioli: lunedì 14 novembre la soap turca, ambientata negli anni Settanta, torna in onda su Canale 5, ma in una collocazione diversa. La serie verrà trasmessa dalle 14:10 alle 14.45, andando a occupare quella che per sette anni è stata la fascia oraria di Una Vita. La soap iberica, infatti, terminerà in maniera definita sabato 12 novembre. Le avventure di Zuleyha, Yilmaz e Demir stanno per tornare sul piccolo schermo.

Nuova collocazione per la soap turca

Era il 19 settembre quando Terra amara subiva uno stop, ma i telespettatori erano già a conoscenza che la pausa non sarebbe stata così lunga.

Infatti, con l'epilogo della soap iberica Una vita, ecco che le serie turca tornerà a fare compagnia ai fan che aspettano di vedere come proseguirà la travagliatissima storia d'amore tra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya. Tante le storyline che sono rimaste in sospeso, e le prime anticipazioni che provengono dalla Turchia preannunciano colpi di scena frequenti e l'arrivo di moltissimi nuovi personaggi.

Da Calle Acacias alla tenuta Yaman il passo sarà breve: Terra amara andrà in onda dal lunedì al venerdì precedendo il dating show Uomini e Donne; mentre il sabato, così come accadeva per Una Vita, l'appuntamento avrà una durata ben più lunga. Saranno contenti i fan della serie di sapere che dalle 14:50 alle 16.30, quindi fino all'inizio di Verissimo, gli intrighi che vedono protagonisti Zuleyha & co.

faranno compagnia al pubblico di Canale 5. Le cose potrebbero però essere soggette a variazioni, visto che dall'inizio del 2023 è prevista una nuova stagione di Scene da un matrimonio, che vedrà alla conduzione ancora una volta Anna Tatangelo.

Le ultime puntate di Terra amara

Da dove riprenderà la messa in onda di Terra amara?

Riprendendo le fila della trama, Hunkar ha costretto la nipote Sermin a scusarsi con Gulten per averla accusata ingiustamente di furto. Nel frattempo Demir è stato eletto presidente della Camera delle Industrie, scatenando la furia di Yilmaz, che può sempre contare su Fekeli. Gravi problemi economici hanno colpito Gaffur e Saniye, i quali sono stati costretti a chiedere ospitalità alla zia del capomastro.

Intanto Yilmaz ha aiutato Zuleyha rimasta in panne con la sua auto mentre viaggiava con Sermin. Quest'ultima ha mentito a Demir raccontando che la moglie si è intrattenuta con il suo ex, quando in realtà non è accaduto nulla. E ora? Nelle prossime puntate l'arrivo di Mujgan cambierà le carte in regola e Yilmaz corteggerà la nuova dottoressa del paese facendo impazzire di gelosia Altun. Questa nuova frequentazione darà il via a una serie di dinamiche che terranno il pubblico attaccato allo schermo.