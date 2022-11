Federico Nicotera è il tronista di Uomini e donne più vicino alla scelta: dei tre ragazzi che attualmente stanno cercando l'amore in tv, il romano è quello con i percorsi più avviati e concreti. Una voce che sta circolando in rete in questi giorni, sostiene che il giovane dovrebbe prendere una decisione tra Alice e Carola a breve, probabilmente nel corso di una delle puntate che saranno registrate prima di Natale. Le ultime anticipazioni che sono trapelate, fanno sapere che la bionda corteggiatrice è "in vantaggio" rispetto alla rivale perché è stata avvistata in esterna mentre baciava il protagonista del Trono Classico.

Aggiornamenti sui giovani di Uomini e Donne

Si rincorrono le voci su quello che potrebbe accadere nelle ultime puntate di Uomini e Donne del 2022. Prima della pausa natalizia, infatti, si dice che uno dei tre tronisti potrebbe fare la sua scelta: si tratta di Federico Nicotera, il romano dagli occhi azzurri che dallo scorso settembre sta cercando l'amore nel programma di Maria De Filippi.

Gli spoiler delle registrazioni che ci sono state nel mese di novembre, fanno sapere che il giovane si è avvicinato sensibilmente ad una delle due corteggiatrici che gli sono rimaste: tra il ragazzo e Carola, infatti, ci sono stati vari baci in esterna dopo un periodo di tensioni e incomprensioni.

Alcuni passanti, inoltre, pochi giorni fa hanno avvistato la "coppia" nei pressi di Fontana di Trevi mentre giravano un'esterna che non è ancora andata in onda: alla fine dell'appuntamento nel centro di Roma, i due si sono scambiati nuove effusioni.

Ipotesi sul fidanzamento a Uomini e Donne

Un'altra voce che sta circolando su Federico, è quella che potrebbe aver scelto lontano dagli studi di Uomini e Donne. I fan, però, non credono a questa indiscrezione ma aspettano le anticipazioni della prossima registrazione in programma (attualmente prevista per martedì 29 novembre).

Nicotera, comunque, è tra due fuochi: da un lato c'è la timida Alice, dall'altro la determinata Carola. Con entrambe le corteggiatrici il tronista si è scambiato dei baci in esterna, quindi è difficile intuire come finirà il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Una sensazione che hanno tanti spettatori, è che il romano concluderà la sua avventura nel dating-show prima di Natale: la scelta di Federico, dunque, potrebbe avvenire a breve ma il pubblico di Canale 5 potrebbe dover aspettare gennaio prima di vederla .

I tre protagonisti di Uomini e Donne

Se la scelta di Federico Nicotera sembra molto vicina, quella degli altri due tronisti di Uomini e Donne potrebbe tardare ad arrivare.

Sia Lavinia che Federico Dainese, infatti, sono ancora indecisi tra più di due persone, e questo lascia intendere che non hanno le idee chiare su chi potrebbe rubargli il cuore.

Il Trono Classico, comunque, di recente ha perso una sua grande protagonista: Federica Aversano ha abbandonato il programma da sola e l'ha comunicato ai presenti tra le lacrime. La napoletana ha capito di non essere pronta per una relazione, e per questo ha preferito tornare a casa e non prendere in giro nessuno dei ragazzi che stava conoscendo.

In questi giorni, inoltre, l'ormai ex tronista è tornata a parlare dell'uomo che ha corteggiato per mesi alla sua prima esperienza nel cast del dating-show: Federica ha ricordato Matteo Ranieri, la 28enne ha detto che è stato l'unico a farle provare qualcosa di forte dopo tantissimo tempo.

Peccato che il ligure le preferì Valeria Cardone, con la quale la storia d'amore non è mai decollata lontano dai riflettori: attualmente, infatti, sia Federica che Matteo sono ufficialmente single.