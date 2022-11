Ida Platano dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e donne spiazza sui social condividendo delle canzoni d'amore che non passano affatto inosservate tra i tantissimi fan.

La dama siciliana è stata una delle protagoniste delle registrazioni avvenute la scorsa settimana, quando ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza in tv, annunciando di essere pronta a compiere il "grande passo" con Alessandro.

Eppure, dopo la sua scelta, non sono mancate le frecciatine di Riccardo che ha polemizzato con la sua ex fidanzata la quale al momento ha preferito non replicare direttamente ma, sui social, ha condiviso una strofa particolare di un brano di Coez.

Ida Platano fa la sua scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di novembre in tv, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della scelta finale.

La dama siciliana deciderà di chiudere la sua avventura nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi e lo farà congedandosi assieme ad Alessandro.

Un vero e proprio evento inaspettato, dato che Ida in queste settimane di messa in onda del programma Mediaset, è stata più volte al centro dell'attenzione anche per il suo riavvicinamento con l'ex storico Riccardo Guarnieri.

Riccardo polemico dopo la scelta di Ida Platano a Uomini e donne

Alla fine, però, le cose tra i due non sono andate nel migliore dei modi e dopo questa scelta di Ida, hanno preso definitivamente due strade differenti.

Eppure, dopo l'addio di Ida al programma, Riccardo non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex, dichiarando al magazine della trasmissione che, a questo punto, la dama non sarebbe mai stata innamorata al 100% di lui, così come ha sempre fatto credere nel corso di questi anni e anche durante l'ultimo periodo.

Polemiche a parte, Ida in queste ore ha spiazzato i fan social condividendo una canzone d'amore che ha destato non poche attenzioni.

Ida spiazza con una canzone d'amore social dopo la scelta a Uomini e donne

La dama siciliana, per il momento, ha preferito non replicare direttamente alle parole del suo ex Riccardo, ma questa domenica mattina ha condiviso una strofa particolare del brano "Margherita", scritto e cantato da Coez.

"Vorrei non ti facessi mai male, nemmeno quando cadi e guarda che se cadi è normale", recita la strofa del brano che Ida ha scelto di condividere sui social dopo la scelta a U&D.

"E non lo so se tu mi cercavi e non è vero che non siamo uguali, magari c'è un destino però non ci vede", recita la seconda parte del brano. Possibile che si celi un riferimento a Riccardo? I dubbi restano.