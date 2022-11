Saranno sempre più coinvolgenti e ricche di colpi di scena le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha sparerà a Demir e finirà in prigione, mentre l'imprenditore verrà trasportato d'urgenza in ospedale. Intanto Yilmaz chiederà il divorzio da Mujgan e lei penserà di togliersi la vita.

Demir vede il filmato di Mujgan e perde le staffe

La tregua tra Yilmaz e Demir durerà davvero poco, l'accordo tra i due imprenditori per il bene di Cukurova, infatti, andrà in fumo non appena il figlio di Hunkar riceverà la pellicola registrata da Mujgan in cui si vede Zuleyha in compagnia di Yilmaz mentre si abbracciano.

Demir perderà letteralmente le staffe, prenderà la moglie, la porterà in un bosco e, dopo averla colpita con la parte di ferro della sua arma da fuoco, la abbandonerà priva di sensi. Per fortuna, però, l'ex sarta si risveglierà e avrà le forze per raggiungere la tenuta Yaman. Non appena arriverà, però, Demir la caccerà via dicendo che i suoi i figli da quel momento in poi sono orfani. Sarà così che l'ex fidanzata di Yilmaz, in stato visibilmente scosso, arriverà al villaggio e verrà accolta dai braccianti.

Zuleyha prova a darsi fuoco, ma Fekeli la salva e la porta a casa sua

La vita nel villaggio avrà vita breve, perché Demir scoprirà che i suoi dipendenti stanno nascondendo la moglie e vieterà loro di prendersi cura di lei, minacciandoli di morte.

Sarà così che, distrutta, Zuleyha arriverà al centro di Adana, si cospargerà di benzina e minaccerà di darsi fuoco. Per fortuna Fekeli riuscirà a toglierle l'accendino dalle mani e la porterà via. Zuleyha da quel momento vivrà a casa di Ali Rahmet ma Behice, per paura che la situazione che si è creata avvicini di nuovo la moglie di Demir a Yilmaz, avvertirà Mujgan, che nel frattempo sarà scappata per andare in America, e la inviterà a tornare a casa e a riprendersi quello che è suo.

Detto fatto, la dottoressa tornerà alla tenuta del suocero e, senza giri di parole, accuserà l'ex fidanzato del marito di essere una donna di facili costumi. A quel punto, allora, stanca della situazione, Zuleyha ruberà l'arma sul comodino di Fekeli e fuggirà via.

Zuleyha spara tre colpi d'arma da fuoco a Demir e finisce in prigione

L'ex sarta ruberà l'auto di Ali Rahmet, arriverà alla tenuta e punterà l'arma contro il marito dicendogli che non merita di vivere per tutto il male che gli ha fatto. Nessuno penserà che la mamma di Leyila e Adnan possa arrivare a tanto, ma a un certo punto la donna sparerà tre colpi contro il marito e lo lascerà esanime a terra davanti agli occhi sbalorditi di Hunkar, Sabahattin e tutti i domestici. A quel punto la ragazza verrà portata in prigione con la promessa da parte di Julide di ricevere una pena leggerà qualora l'imprenditore dovesse sopravvivere.

Intanto Demir verrà portato in ospedale in gravissime condizioni e Hunkar si dispererà tra le braccia di Fekeli, raccontandogli che anche lei in passato ha vissuto lo stesso inferno di Zuleyha.

A tal proposito riferirà di non riuscire ad avercela con la nuora per quello che ha fatto.

Yilmaz chiede il divorzio, Mujgan tenta di togliersi la vita

Vedendo che la situazione è arrivata a un punto di non ritorno, Yilmaz tornerà a casa da Mujgan e le riferirà di voler chiedere il divorzio. A nulla serviranno le suppliche della dottoressa che, pentita, chiederà scusa al marito e implorerà il suo perdono. Yilmaz le volterà le spalle e andrà via senza neanche ascoltare le sue parole. A quel punto, allora, la nipote di Behice si chiuderà in bagno e, visibilmente disperata, si taglierà le vene.