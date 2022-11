Interessanti avvenimenti accadranno nel corso dell'ultima puntata di Una vita, in programma nella seconda settimana di novembre su Canale 5. La trama del finale di stagione della soap opera rivelano che i discendenti di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Lolita Casado (Rebeca Alemany) si avvicineranno dopo un salto temporale ai giorni nostri.

Una vita, anticipazioni: salto temporale finale

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti l'ultima puntata trasmessa sabato 12 novembre in prima visione tv annunciano che i telespettatori assisteranno ad un ultimo salto temporale.

Tutto inizierà nel momento in cui tutti i residenti si raduneranno nella piazza di Acacias 38 per celebrare la medaglia al merito artistico ricevuta da Bellita Del Campo. In questo frangente, tutti i vicini inizieranno a cantare una canzone dedicata al vecchio quartiere, protagonista di tante vicende nel corso degli ultimi dieci anni di messa in onda in Italia. I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale, che porterà la narrazione ai giorni nostri in cui un uomo di nome Ian, discendente di Felipe giungerà ad Acacias 38 in cerca di notizie sul passato della sua famiglia.

Ian fa la conoscenza di Maria Dolores

Nella puntata finale di Una vita, trasmesse a breve in prima visione tv, Ian farà la conoscenza di Maria Dolores, una lontana parente di Lolita e di suo figlio Moncho.

I due, a questo punto, si lasceranno andare ad una conversazione, che sarà interrotta da una ragazza simile a Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l'ultima grande darklady della soap opera. Non contenti, Ian e Maria Dolores saranno sorpresi a chiacchierare con un politico dalle sembianze di Jacinto (Jona Garcia) e con l'attore Junma Navas, che nello sceneggiato ha dato il volto all'amatissimo Ramon Palacios.

I discendenti di Felipe e Lolita diventano coppia nel futuro di Acacias 38

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto ci saranno due paramedici personificati da Fabiana e Liberto Mendez (Jorge Pobes) mentre Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Casilda Escolano nelle vesti di madre e figlia. Inoltre, ci sarà Alodia Exposito che in questa occasione interpreterà una donna delle pulizie.

Un omaggio alle storie raccontante nel corso delle 1484 puntate, che finirà quando Ian inviterà Maria Dolores a prendere un caffè. In questo modo, il pubblico capirà che l'amore continuerà a far parte del vecchio quartiere iberico nelle sembianze dei discendenti di Felipe e Lolita, che molti avrebbero voluto vedere come coppia. Un finale di stagione dove saranno presenti momenti molto commoventi, tanto da consigliare la visione con un fazzoletto in mano.