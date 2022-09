Che fine ha fatto Biagio Di Maro dal parterre di Uomini e donne? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, i quali hanno avuto modo di notare che il cavaliere napoletano non figura più tra i protagonisti del programma Mediaset.

Un'assenza che non è passata inosservata dato che, fino allo scorso anno, con le sue tormentate vicende sentimentali, Biagio era sempre riuscito a essere al centro dell'attenzione, complici anche i litigi con Tina Cipollari e il "nemico" Armando Incarnato.

Biagio Di Maro fuori dal cast di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è ripartito regolarmente su Canale 5 dopo la pausa estiva. Le dame e i cavalieri del trono over sono ritornati in studio per affrontare la nuova stagione televisiva, così come c'è stato il debutto dei tronisti che si stanno mettendo in gioco per cercare la loro anima gemella.

All'interno del parterre over, però, ha colpito soprattutto l'assenza di Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano che per anni è stato uno dei volti indiscussi della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Nelle puntate trasmesse fino a questo momento in tv, c'è stato il ritorno di Roberta Di Padua, ma non quello di Biagio, il quale non ha partecipato neppure alle ultime registrazioni del programma che saranno trasmesse a ottobre.

Maria De Filippi avrebbe fatto fuori Biagio: retroscena Uomini e donne

Insomma, Biagio Di Maro è fuori dal cast di questa edizione e i retroscena sulla sua assenza in studio non mancano.

Si vocifera, infatti, che dietro questo addio alla trasmissione di Canale 5 si celerebbe lo zampino della padrona di casa, nonché ideatrice del talk show pomeridiano campione di ascolti.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti di Biagio Di Maro, tanto da decidere di non riconfermarlo per l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne e quindi "farlo fuori" definitivamente dal cast del trono over.

Biagio lasciato a casa, Armando sempre presente a Uomini e donne

Proprio nel corso della passata edizione del programma, Maria De Filippi aveva perso le staffe nei confronti di Biagio per il modo in cui aveva trattato una delle dame presenti in studio.

Insomma, il cavaliere potrebbe aver fatto indispettire la padrona di casa, tanto da giocarsi per sempre la sua partecipazione al talk show dei sentimenti di Canale 5.

Tra i confermati, invece, spicca il nome di Armando Incarnato, che in queste prime puntate di messa in onda non ha perso occasione per dare i suoi "giudizi taglienti" nei confronti di alcuni volti storici del trono over, tra cui Ida Platano.