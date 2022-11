L'attrice Luisa Amatucci, in una recente intervista per il portale Napoliclick, ha parlato di Un posto al sole e del futuro del suo personaggio.

L'attrice si è soffermata, in particolare, sulla vita sentimentale di Silvia e sul possibile ritorno di fiamma con Michele.

A quanto pare non ci sono buone notizie per i fan di questa coppia, l'artista infatti sembrerebbe aver spazzato via ogni speranza in merito a un possibile ricongiungimento tra i due.

Un posto al sole: il rapporto con Giancarlo

Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro Todisco) sono stati protagonisti di un'intensa storia d'amore, ma col tempo questi due personaggi hanno avuto sempre meno spazio come coppia.

L'attore non è un regular della serie e, per giustificare le se prolungate assenze, si è preferito farlo partire per Bari. Con questi presupposti, un matrimonio tra i due risulterebbe difficile da gestire.

In merito alla questione, Luisa Amatucci ha rilasciato questa dichiarazione: " Silvia ha ricevuto questa inaspettata proposta di matrimonio, ma non credo che possa accettare". E ancora: "Lei ha appena terminato una storia con l'amore della sua vita e non ha desiderio di legarsi ad un altro uomo, per quanto sia presa da Giancarlo."

Silvia e Michele non torneranno assieme

In queste ultime puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele si sono riavvicinati. Questo ha portato molti fan ad ipotizzare un ritorno di fiamma per la storica coppia, ma a quanto pare, i piani degli sceneggiatori sono molto diversi.

Luisa Amatucci ha rilasciato infatti una dichiarazione che sembra non lasciare spazio a nessuna speranza di ricongiungimento, queste le sue parole: "Non posso dire cosa succederà, ma entrambi adesso sembrano presi da altre persone". Poi ha continuato: "Entrambi provano nostalgia per il loro amore, ma ormai hanno trovato un loro equilibrio.

Al momento la storia tra i due sembra chiusa in maniera definitiva"

Un posto al sole: il destino di Teresina

L'attrice non ha rilasciato invece nessuna dichiarazione in merito al destino di Teresa Diacono (Carmen Scivittaro). A distanza di tre mesi dalla scomparsa dell'attrice che prestava il volto alla madre di Silvia, i tempi sono ormai maturi per dare un epilogo a questa vicenda.

Se gli sceneggiatori avessero deciso di affrontare la questione subito, sarebbe ipotizzabile un riferimento alla sua scomparsa per le puntate di Natale. In quel periodo potrebbe quindi essere svelato il destino di Teresina. Resta da capire se il personaggio seguirà il destino della sua controparte nella vita reale o se si opterà per una scelta diversa, lasciandola perennemente off screen a Indica.