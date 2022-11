Riccardo Guarnieri continua a parlare della sua ex Ida Platano. Lo ha fatto sulle pagine di Uomini e donne Magazine, dove si è mostrato deluso dalla dama.

Il cavaliere si è detto convinto che Ida già da tempo, non lo amasse più. Non solo, l'ha accusata di non scendere a compromessi, neppure in amore. Insomma non è stato proprio tenero nei confronti della dama bresciana.

Riccardo Guarnieri deluso da Ida

Riccardo Guarnieri è deluso da Ida. Questo è ciò che ha fatto capire nell'ultima intervista rilasciata. Il cavaliere tarantino si è soffermato sul cambiamento di Ida di questi ultimi mesi.

Cambiamento che, secondo lui, è avvenuto subito dopo la loro cena della scorsa primavera. Cena che doveva segnare un nuovo inizio per loro, ma che si è rivelata un disastro.

Da quel giorno tutto è andato praticamente "a rotoli", tanto che la dama bresciana ha poi deciso di bloccare il suo ex sia su WhatsApp che sui social. Inutili i tentativi di Riccardo di parlare con lei per chiarirsi.

Un cambiamento che i telespettatori hanno constatato con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne.

Riccardo su Ida: 'È una donna che non scende a compromessi'

Il pubblico di Uomini e donne, ancora non capisce bene dove vogliamo andare a parare i due ex fidanzati. Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Ida ha mostrato ancora una certa gelosia nei confronti di Riccardo, nonostante dica di non essere più innamorata di lui.

Dall'altro canto c'è invece Riccardo che, dopo giorni di silenzio, ha fatto intendere di provare ancora qualcosa per lei. Peccato che Ida lo abbia snobbato, preferendo concentrarsi sulla conoscenza con Alessandro Vicinanza. Ecco che allora Riccardo ha commentato proprio questo freddo comportamento di Ida: "È una donna che non scende a compromessi, neanche in amore".

Pare strano al cavaliere, l'approccio che la sua ex ha con Alessandro, a cui perdona tutto. Cosa che con lui non faceva.

La convinzione di Riccardo sulla ex: 'Da tempo non è innamorata di me'

Riccardo ha proseguito dicendo: "Credo che da tempo non sia innamorata di me come ha affermato".

Inoltre il cavaliere ha aggiunto: "Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso".

Potrebbe invece essere che la dama di Brescia abbia voluto voltare pagina una volta per tutte e dare una chance al suo rapporto con Alessandro Vicinanza. Detto questo, Riccardo è pure dispiaciuto per non essere riuscito a instaurare un rapporto cordiale e amichevole con la ex fidanzata.