Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 21 al 25 ottobre confermano il ritorno di Eugenio e di Manlio Picardi. A quanto pare, quest'ultimo chiederà un incontro a Niko, che finirà per destabilizzare il ragazzo. Per quanto riguarda il magistrato Nicotera, come prevedibile, il suo ritorno sarà, almeno inizialmente, legato esclusivamente alla serenità del piccolo Antonio che potrà così finalmente riabbracciare il suo papà.

Per finire si tornerà a parlare di Antonello e Bianca. La piccola Boschi, infatti, nonostante le perplessità dei suoi genitori, deciderà di organizzare una festa per il bambino per il quale ha una cotta.

Un posto al sole, trame 21-25 novembre: il colonnello Picardi vuole incontrare Niko

È stato da poco annunciato che, nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare di Susanna (Agnese Lorenzini). Una notizia inaspettata e dolorosa infatti finirà per destabilizzare Niko (Luca Turco) e tutti i suoi cari. Qualcuno, però, deciderà di non subire gli eventi ma passare all'azione. In questo contesto narrativo, è previsto il ritorno di Manlio Picardi (Paolo Maria Scaldono), anche se non risulta ancora chiaro il ruolo che avrà il colonnello in questa vicenda. In ogni caso le anticipazioni rivelano però un dettaglio molto interessante.

A quanto pare Manlio chiederà un incontro a Niko ed il ragazzo sarà alquanto dubbioso sull'accettare o meno la richiesta.

Considerate le premesse, facile ipotizzare che il colonnello si trovi ancora in carcere, non ci sono invece elementi per capire cosa voglia l'uomo dal giovane avvocato Poggi. Si può solo teorizzare che sia qualcosa legata al passato di Susanna. In ogni caso se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni.

Antonio può riabbracciare suo padre

Considerati gli ultimi eventi, era prevedibile un ritorno di Eugenio (Paolo Romano). Nelle ultime puntate, il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) ha mostrato infatti chiari segni di instabilità emotiva, dovuti all'assenza del suo papà.

Le anticipazioni confermano che il piccolo trarrà molto giovamento dal rientro di suo padre, inoltre rivelano che anche Viola (Ilenia Lazzarin) ne sarà felice.

Difficile però capire se questo possa o meno fare da apripista ad un ricongiungimento, in pianta stabile, della storica coppia.

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 novembre: Bianca vuole organizzare una festa per Antonello

Nelle prossime puntate di Upas, è previsto il rientro del piccolo Antonello (Gennaro Filippone), il bambino che ha orchestrato la web challenge oltre a far perdere la testa a Bianca (Sofia Piccirillo).

Quest'ultima deciderà di organizzare una festa per il suo compagno di classe, mentre Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) faranno il possibile per gestire al meglio la situazione.