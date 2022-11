Domani, mercoledì 23 novembre, sarà trasmessa in tv una puntata attesissima di Uomini e donne, quella in cui Ida e Alessandro lasceranno insieme lo studio. I due protagonisti del Trono Over, però, potrebbero non essere gli unici ad abbandonare il parterre: in rete, infatti si vocifera che Roberta Di Padua non sarebbe sicura di voler rimanere nel cast, tant'è che una settimana fa non ha neppure partecipato alla registrazione in programma.

Aggiornamenti sui 'veterani' di Uomini e Donne

Nel giorno in cui è prevista la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, in rete ha cominciato a circolare un'indiscrezione piuttosto spiazzante su una storica protagonista del cast.

Vista la sua assenza alle riprese della scorsa settimana, si dice che Roberta Di Padua potrebbe seguire le orme di Ida Platano e abbandonare il dating-show definitivamente.

Da quando è rientrata nel parterre del Trono Over lo scorso ottobre, la romana ha avuto una sola breve ma intensa frequentazione, ovvero quella con Alessandro Vicinanza.

Dopo che il napoletano ha dichiarato amore alla sua "rivale" numero uno, la dama ha fatto parlare di sé esclusivamente per gli attacchi che ha rivolto in studio alla neo coppia.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Roberta avrebbe lasciato il programma insieme ad Alessandro dopo poche uscite a cena, ma lui ha interrotto ogni legame ammettendo di essere innamorato di Ida.

Di Padua ha cercato di attirare l'attenzione di Vicinanza in vari modi dopo il suo allontanamento, uno di questi è stato uscendo a cena con Riccardo e baciandolo con passione.

Le intromissioni della romana in puntata, hanno fatto perdere le staffe a Platano in più di un'occasione, come quando ha chiesto ed ottenuto un ballo al centro con il cavaliere.

Nonostante tutti questi tentativi, Roberta non è riuscita a separare Ida e Alessandro, che lo scorso 4 novembre si sono fidanzati e hanno abbandonato Uomini e Donne mano nella mano.

Oggi, a distanza di quasi tre settimane da quella registrazione, si dice che anche Di Padua potrebbe dire addio al Trono Over ma, a differenza della "rivale", lo farebbe da sola e non in coppia con qualcuno.

I retroscena sulla protagonista di Uomini e Donne

Un'indiscrezione che si sta facendo largo sul web il 22 novembre, dunque, sostiene che Roberta sarebbe in procinto di lasciare il cast di Uomini e Donne per mancanza di motivazioni.

Da quando in studio non ci sono più né Ida né Alessandro, la romana ha fatto parlare di sé pochissimo e soprattutto non per nuove conoscenze con i cavalieri del parterre.

Oggi pomeriggio è prevista la registrazione di una puntata del dating-show e sarà interessante leggere le anticipazioni che trapeleranno in serata. I fan si chiedono quanto sia fondato il rumor sul possibile addio di Di Padua alla trasmissione, anche perché se così fosse del gruppo dei "veterani" rimarrebbe solamente Riccardo ad animare le dinamiche delle riprese.

Anche Guarnieri ha minacciato più volte di non tornare più a causa della sofferenza che provava nel vedere l'ex fidanzata Ida felice accanto ad un altro uomo; questo non è mai avvenuto, anche perché la parrucchiera ha anticipato i tempi uscendo di scena insieme a Vicinanza.

Non è da escludere, inoltre, un possibile rinnovamento del cast senior dopo anni in cui non si è parlato d'altro che dei "soliti noti", ovvero Ida-Riccardo-Alessandro-Roberta. Il "quadrilatero" che ha monopolizzato intere puntate del format Mediaset, dunque, attualmente esiste solo in parte ma potrebbe scomparire del tutto qualora anche la romana decidesse di non partecipare più.