Roberta Di Padua torna al centro dell'attenzione e spiazza con una dedica rivolta al suo ex compagno. La dama di Uomini e donne over ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio d'augurio per Giuseppe D'Aguanno, l'uomo con il quale ha messo al mondo un figlio.

La dama di Uomini e donne, Roberta Di Padua, spiazza con la dedica social per il suo ex

Roberta continua a essere uno dei volti più amati e al tempo stesso chiacchierati tra quelli che popolano il parterre di Uomini e donne trono over.

Ancora alla ricerca del principe azzurro col quale poter costruire una relazione fuori dallo studio televisivo di Canale 5, la dama ha spiazzato i fan social con una dedica rivolta al suo ex compagno di vita.

Su Instagram, Roberta ha voluto fare gli auguri a Giuseppe D'Aguanno, l'uomo col quale in passato ha avuto una relazione durata un po' di anni e che l'ha resa mamma per la prima volta.

I due nel 2013 hanno avuto un figlio che attualmente vive con Roberta, come testimoniato proprio dai contenuti social che spesse volte la dama di Uomini e donne pubblica in rete.

'Grazie per esserci sempre', le parole di Roberta per il suo ex compagno

A quanto pare, malgrado la rottura, Roberta è rimasta in ottimi rapporti col padre di suo figlio e questa mattina ha voluto fargli pubblicamente gli auguri di compleanno con una dedica ricca di affetto.

"Buon compleanno. Sei un papà meraviglioso", ha scritto Roberta nel suo post dedicato a Giuseppe D'Aguanno.

"Grazie per esserci sempre", ha chiosato la dama di Uomini e donne trono over nella dedica postata sui social per il suo ex compagno.

Intanto Roberta è stata al centro dell'attenzione anche per i commenti decisamente piccati che ha rivolto verso Ida e Alessandro dopo la scelta finale avvenuta in studio a Uomini e donne.

L'attacco di Roberta contro Ida Platano dopo la scelta finale a Uomini e donne

Roberta ha punzecchiato Ida e non si è fatta problemi a bocciare il momento della scelta, rivelando che secondo lei non sarebbe stato per niente romantico ed emozionante.

Roberta ha anche lanciato un'ulteriore frecciatina nei confronti della sua "nemica" Ida Platano, rivelando che secondo lei avrebbe fatto questa "scelta affrettata" solo per fare un dispetto a lei e al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

La dama non si è affatto risparmiata nei confronti di Ida, che intanto porta avanti la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, del tutto incurante delle frecciatine e delle critiche che le vengono mosse contro. Sarà davvero quello giusto?