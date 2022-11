Sabato 26 novembre, su Rai1, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Arrivato il turno di Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli ha definito squallidi i siparietti messi in scena dalla concorrente. Guillermo Mariotto ha chiesto la parola ed ha criticato duramente la collega. Secondo l'esperto di moda, Lucarelli avrebbe criticato ogni concorrente solo perché il suo fidanzato è stato eliminato dal dance show.

Lo sfogo di Mariotto

Iva Zanicchi nella puntata di ieri, si è esibita regolarmente con Samuel Peron.

Al termine della performance, il pubblico presente in studio ha chiesto alla cantante di raccontare una barzelletta.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta e ha affermato che tutto ciò che viene fatto dopo le esibizioni di Zanicchi è squallido. A detta della giurata, la scorsa settimana Zanicchi ha parlato del tema legato alla malattia di suo marito ma poco dopo si è resa protagonista di un siparietto ironico.

A quel punto ha chiesto la parola Guillermo Mariotto che ha sbottato contro Lucarelli: "Fuoriluogo. La figura della squallida la stai facendo tu". Successivamente l'esperto di moda ha rincarato la dose: "Ti stai comportando come una scimmia, arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi a tutti".

Alberto Matano e Sara Di Vaira intervengo

In replica al collega, Selvaggia Lucarelli ha precisato di non avere trovato interessanti i discorsi di Iva Zanicchi.

A detta della giurata, spesso i siparietti della concorrente di Ballando con le Stelle arriverebbero a rovinare le perfomance. Infine, Lucarelli ha precisato che non c'entra nulla l'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Alberto Matano (giudice di bordo campo) ha spezzato una lancia a favore di Iva Zanicchi, spiegando di non trovare affatto squallidi i suoi siparietti.

Sara Di Vaira ha fatto presente che Lucarelli dovrebbe prendere le critiche con più ironia. La concorrente in gara con Peron invece ha ammesso di avere compreso il punto di vista di Selvaggia. Al tempo stesso, però, Iva vuole che la gente si diverta vedendo il programma di Milly Carlucci poiché gli ultimi anni sono stati difficili per tutti e non vuole annoiare nessuno con i suoi problemi personali.

Lo scontro Selvaggia Lucarelli è alcuni suoi colleghi è solo la punta di un iceberg. In settimana, Carolyn Smith ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato che Lucarelli non dovrebbe esprimere un giudizio tecnico non essendo un'esperta di danza. Dal canto suo, anche la giornalista ha rilasciato un'intervista a Davide Maggio in cui ha sostenuto che Ballando con le Stelle è uno show e non solo un programma dedicato alla danza.