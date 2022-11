L'anticipazione più "clamorosa" che è trapelata sulla registrazione di Uomini e donne del 5 novembre, è quella sul tentativo di riavvicinamento di Riccardo a Roberta. Nonostante abbia passato la notte con Gloria, il cavaliere ha chiesto all'ex fidanzata di Padua di uscire a cena insieme per riallacciare un rapporto. Rabbia da parte di Gianni Sperti per l'ennesima mossa poco coerente del pugliese, che secondo Maria De Filippi starebbe patendo l'addio di Ida alla trasmissione.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne, ha avuto come protagonista Riccardo.

Chi ha assistito alla puntata del 5 novembre, infatti, racconta che il tarantino si è barcamenato a fatica tra un paio di situazioni scomode che lui stesso ha creato.

Le riprese sono cominciate con l'aggiornamento della serata che Guarnieri ha trascorso con Gloria il giorno prima: senza girarci troppo intorno, i due hanno ammesso di aver passato la notte insieme.

In puntata, però, il cavaliere ha avuto un ripensamento e ha detto di non voler proseguire nella conoscenza con la dama Nicoletti perché nel suo cuore e nella sua testa c'è un'altra persona.

Gli spoiler che da qualche ora stanno impazzando sul web, fanno sapere che Riccardo ha chiesto a Roberta di riprovarci e l'ha fatto partendo da un invito a cena per la serata del 5 novembre.

La protesta dell'opinionista di Uomini e Donne

Riccardo, dunque, ha dormito insieme a Gloria ma pensa ancora a Roberta: questo comportamento ha fatto arrabbiare Gianni Sperti, che se l'è presa sia con il cavaliere che con la dama romana che non ha rifiutato l'invito a cena.

Salvo colpi di scena, dunque, Guarnieri e Di Padua usciranno e proveranno a riallacciare un rapporto che si è interrotto quasi due anni fa dopo un periodo in coppia lontano dai riflettori.

L'atteggiamento del pugliese, però, ha indispettito anche la conduttrice di Uomini e Donne, che più volte ha cercato di fargli ammettere che non ha le idee chiare perché nel suo cuore ci sarebbe ancora Ida.

Il protagonista del Trono Over, però, ha negato categoricamente di essere innamorato di Platano, anzi l'ha definita un capitolo chiuso della sua vita.

A dimostrazione del fatto che non prova più niente per la parrucchiera di Brescia, Riccardo ha ringraziato pubblicamente Roberta per avergli fatto aprire gli occhi sulla persona con la quale ha vissuto una tormentata storia fino a poco tempo fa.

Il ritorno di Biagio a Uomini e Donne

Anche se Ida non era presente alla registrazione di Uomini e Donne del 5 novembre, si è parlato a lungo di lei e di come Riccardo stia cercando di voltare pagina.

La dama di Brescia, infatti, ha lasciato il programma di Canale 5 nel corso delle riprese di venerdì 4, quando si è accordata con Alessandro Vicinanza per iniziare una relazione lontano dalle telecamere.

I telespettatori, però, non credono tanto a questo amore e scommettono che presto entrambi torneranno in studio per annunciare la loro rottura.

Sono anni che Platano è al centro delle dinamiche del dating-show e sembra strano non vederla più nel parterre femminile accanto all'amica Gemma Galgani.

Finché la relazione con il cavaliere andrà avanti, però, la parrucchiera non potrà fare ritorno negli studi Elios se non in qualità di ospite assieme alla sua nuova dolce metà.

Per due protagonisti che sono andati via, uno molto discusso è rientrato nel cast: Biagio Di Maro figura nuovamente tra i cavalieri e, confermandosi un grande corteggiatore, dopo una sola puntata ha già "adescato" e baciato Silvia, una dama con la quale è uscito a cena la sera tra venerdì e sabato.