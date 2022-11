Nell'episodio di Un posto al sole andato in onda venerdì 4 novembre, Roberto ha capito che dietro la scomparsa di Marina si cela Fabrizio, dando una svolta totale alla narrazione.

Le anticipazioni rivelano che Ferri, Filippo e Franco interverranno per salvare l'imprenditrice Giordano. Tuttavia, se si può dare per scontata la salvezza di Marina, lo stesso non si può dire per Rosato. Quale potrebbe essere quindi l'epilogo per l'uomo? A seguire verranno analizzati i vari scenari.

Un posto al sole: Rosato potrebbe togliersi la vita

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha capito che la sparizione di Marina (Nina Soldano) è legata in qualche modo a Fabrizio (Giorgio Borghetti).

Certo, quest'ultimo potrebbe sempre negare o affermare che la sua ex moglie è tornata con lui di sua spontanea volontà, ma d'altro canto Ferri non accetterà più spiegazioni di comodo e andrà fino in fondo per scoprire cosa è accaduto.

A questo punto Fabrizio, sentendosi perduto, potrebbe decidere di togliersi la vita assieme a Marina in modo da "suggellare in eterno" il loro amore. Una scelta che risulterebbe in linea con il finale di Misery, a cui peraltro gli autori si sono ispirati.

Arriva Franco

Purtroppo il rapimento della donna è arrivato in un momento in cui i rapporti tra Ferri e Franco Boschi sono ai minimi storici. I due hanno da poco litigato e questo porterà Roberto a voler agire da solo.

Risulta altresì ovvio che il marito di Angela non si tirerà di certo indietro dinanzi a una richiesta di aiuto.

Le anticipazioni confermano infatti che Franco verrà ben presto coinvolto. Tuttavia a chiedere aiuto all'uomo non sarà Roberto ma Filippo (Michelangelo Tommaso), seguendo il saggio consiglio di sua moglie Serena (Miriam Candurro).

Una corsa contro il tempo

Le anticipazioni rivelano che Filippo e Franco penseranno a una strategia più riflessiva, mentre Roberto deciderà di lanciarsi in una missione molto pericolosa senza programmare nessun piano. Nel frattempo Fabrizio sarà totalmente fuori controllo e si appresterà a fare del male a Marina.

Da qui in poi si può solo ipotizzare che i tre inizieranno una corsa contro il tempo per salvare Marina.

Quanto al destino di quest'ultima, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. La stessa attrice Nina Soldano ha confermato la presenza del suo personaggio in una nuova storyline dai toni molto drammatici. Inoltre per Natale nonna Marina potrà riabbracciare anche Alice (Fabila Balestriere).

Nella migliore delle ipotesi Fabrizio finirebbe in prigione, del resto si è macchiato di delitti troppo gravi per farla franca. Ovviamente c'è la possibilità che il piano di Fabrizio finisca nel peggiore dei modi: ossia che l'uomo muoia per mano di Marina, di uno dei suoi soccorritori, o per sua stessa volontà.