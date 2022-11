Ida Platano torna attiva sui social dopo l'addio a Uomini e donne e tira in ballo la sua "nemica" Tina Cipollari. La dama siciliana nel corso delle ultime registrazioni di questa stagione è stata una delle protagoniste indiscusse, dopo aver deciso di chiudere la sua esperienza nello studio del talk show Mediaset.

Una decisione forte e al tempo stesso inaspettata quella di Ida, la quale ha preferito uscire di scena assieme ad Alessandro.

Intanto, a distanza di un po' di giorni da questo addio, la dama sui social ha menzionato l'opinionista di Uomini e donne, citando un discorso che Tina fece in trasmissione qualche tempo fa.

Arriva la scelta finale di Ida Platano a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'esperienza di Ida a Uomini e donne è definitivamente giunta al capolinea la scorsa settimana, quando la dama siciliana ha deciso di uscire dal programma assieme al cavaliere Alessandro.

I due, per diverse settimane, hanno avuto la possibilità di conoscersi e frequentarsi fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Canale 5.

Un periodo che ha permesso di capire ad entrambi di provare dei sentimenti l'uno nei confronti dell'altro, motivo per il quale in studio hanno comunicato la loro intenzione di abbandonare la trasmissione.

Ida si è detta convinta di questa scelta e nel momento in cui ha dato il suo addio alla trasmissione e al parterre del trono over che l'ha accolta per svariati anni, ha ammesso di essere pronta a viversi questa storia d'amore lontana dai riflettori.

Ida e Alessandro escono insieme da Uomini e donne, Tina dubita

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se questa nuova coppia durerà a lungo fuori dallo studio di Uomini e donne, in queste ore Ida Platano è tornata sui social, dove ha rotto il silenzio in seguito alla sua scelta.

La dama siciliana ha spiazzato tutti nel momento in cui ha tirato in ballo Tina Cipollari che, nel corso di questi anni, non è mai stata tenera nei confronti di Ida.

Anche durante la registrazione della scelta finale, Tina non ha nascosto i suoi dubbi sulla coppia Ida-Alessandro, sentenziando che secondo lei a breve torneranno in trasmissione da separati.

Ida menziona Tina dopo l'addio a Uomini e donne

Ebbene, Ida ha menzionato Tina sui social, condividendo un video di una vecchia puntata di Uomini e donne, in cui l'opinionista fece un "discorso motivazionale" alla dama siciliana, dopo l'ennesima delusione sentimentale.

"Nessuna può valere più di te stessa. Ricordati queste parole. Nessun uomo vale più di te", diceva Tina in quell'occasione e oggi Ida ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram il video dell'opinionista, menzionandola sui social.