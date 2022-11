Federica Aversano rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne e punge la nuova coppia composta da Ida e Alessandro.

A distanza di oltre tre settimane dalla registrazione della puntata in cui ha lasciato definitivamente la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, Federica ha tracciato un bilancio della sua esperienza e non sono mancati i giudizi verso quello che è successo in queste ultime puntate.

Federica punge la coppia Ida-Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

L'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne su Canale 5 è stata incentrata sull'addio di Federica Aversano e su quello della coppia formata da Ida e Alessandro.

I due protagonisti del trono over hanno scelto di abbandonare insieme lo studio del talk show dei sentimenti di Canale 5, pronti a viversi fuori dallo studio e lontani dai riflettori mediatici.

Federica, in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni per MondoTv24, non si è fatta problemi a dare il suo giudizio sulla coppia Ida-Alessandro e, pur senza sbilanciarsi più di tanto, non ha risparmiato una frecciatina.

'Se le cose sono vere andranno', Federica criptica sulla nuova coppia Ida-Alessandro nata a U&D

"Se le cose sono vere andranno, non ho pregiudizi", ha sentenziato l'ormai ex tronista di Uomini e donne parlando di questa nuova coppia che si è formata nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Insomma, Federica non è apparsa convinta al 100% della relazione tra Ida e Alessandro pur sottolineando di non avere alcun tipo di pregiudizio nei loro confronti.

Per quanto riguarda il percorso di Riccardo Guarnieri, Federica si è augurata che da questo momento in poi il cavaliere possa sentirsi libero di frequentare altre dame, dato che ormai la sua ex Ida è uscita di scena definitivamente.

Nel corso di questa nuova intervista, l'ex tronista Federica Aversano non ha risparmiato neppure delle frecciatine nei confronti di Tina Cipollari.

L'attacco di Federica contro Tina dopo l'addio a Uomini e donne: 'Critiche distruttive'

L'opinionista di Uomini e donne non è stata tenera nei confronti di Federica durante il suo trono e adesso che si sono spenti i riflettori, la tronista ha scelto di togliersi dei sassolini dalle scarpe.

Federica ha ammesso che, i giudizi pungenti di Tina, non le hanno permesso di viversi serenamente la sua esperienza in trasmissione, dove ormai non si sentiva più a suo agio anche "per colpa" dell'opinionista.

"Non erano delle critiche costruttive, erano distruttive per darmi noia", ha sentenziato Federica facendo un bilancio di quello che è stato il suo percorso in questi mesi.