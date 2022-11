A sorpresa, è stato annunciato il rientro di un personaggio che non compariva da diversi mesi. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà infatti il suo ritorno, nel daily drama partenopeo, Manlio Picardi e, a quanto pare, se ne vedranno delle belle. Il colonnello era stato uno degli assenti più "illustri" durante la struggente storyline che ha visto la morte di Susanna. L'uomo, seppur macchiatosi di un crimine orrendo verso sua moglie, ha sempre mostrato di nutrire ancora molto affetto per sua figlia e risulterà sicuramente interessante scoprire come il militare abbia reagito a tale drammatica notizia.

Il suo destino finirà per intrecciarsi a quello di Niko. Il giovane sta elaborando questo lutto con molta fatica e questo rientro potrebbe portarlo a ricadere in una nuova crisi emotiva.

Un posto al sole: Niko sconvolto da una notizia su Susanna

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 14 al 18 novembre, rivelano che giungerà una notizia imprevista, sul conto di Susanna (Agnese Lorenzini), che getterà nello sconforto Niko (Luca Turco) e tutte le persone che l'hanno amata. Si stanno facendo molte speculazioni in merito alla natura di questa informazione.

Potrebbe forse trattarsi di qualche notizia relativa al processo di Lello Valsano o più difficilmente di qualche nuovo elemento, clinico o giudiziario, relativo alle cause della sua morte.

In ogni caso, a giorni, se ne saprà sicuramente di più

Torna il colonnello Manlio Picardi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà ritorno Manlio (Paolo Maria Scalondro). Ci sono molti elementi oscuri da chiarire in merito a questo personaggio: l'uomo sarà ancora in carcere? E si rivedrà anche Adele? In attesa di scoprirlo, c'è anche un altro punto da analizzare.

Si potrebbe infatti ipotizzare che sia questo suo rientro sia la notizia che sconvolgerà le persone che amavano a Susanna, ma c'è un elemento che sembrerebbe invalidare questa tesi.

Le anticipazioni rivelano infatti che, dinanzi a questa rivelazione, un personaggio deciderà di passare all'azione. Facile ipotizzare che si parli quindi di una vendetta e in effetti il colonnello Picardi sembrerebbe avere il profilo perfetto di colui che cerca una rivalsa.

Qualunque sia la verità sta di fatto che queste novità finiranno per turbare il già precario equilibrio emotivo di Niko.

Micaela vicina di Niko

Prima di entrare in questa storyline, che si preannuncia decisamente drammatica, ci sarà una vicenda parallela dai toni decisamente più leggeri. Renato (Marzio Honorato), per intralciare i piani di Alberto (Maurizio Aiello), finirà per suggerire a Micaela (Gina Amarante) di trasferirsi nel seminterrato dell'avvocato Palladini.

Niko si troverebbe così la mamma di Jimmy come sua vicina, resta solo da capire se Alberto accetterà o meno la proposta della gemella