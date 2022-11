Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 14 al 18 novembre, confermano che Roberto sarà preoccupato all'idea di aver perso Marina per sempre. In seguito l'uomo avrà un inaspettato, ma sentito, confronto con Raffaele. Niko verrà a conoscenza di una notizia su Susanna che risveglierà in lui tutta la rabbia e il dolore per la morte della ragazza. Diego scoprirà che Lia è intenzionata a lasciare Palazzo Palladini e compirà un gesto inaspettato per convincerla a restare.

Bianca verrà a conoscenza di un segreto su Antonello, ma prenderà una decisione sorprendente in merito.

Mariella si convincerà di poter riuscire nell'impresa di far riavvicinare Silvia e Michele. Un incidente in giardino, con i bambini, metterà Viola in serio imbarazzo con Rosa.

Micaela Cirillo proverà a convincere Alberto ad affittarle l'appartamento nel seminterrato.

Lunedì 14 novembre: Silvia e Michele si riavvicinano

Renato (Marzio Honorato), deciso ad ostacolare il progetto di Alberto (Maurizio Aiello) di una casa vacanze, finirà per favorire l'arrivo di una nuova vicina piuttosto molesta per Niko (Luca Turco).

Un incontro "casuale" consentirà a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) di riavvicinarsi, il tutto sotto l'occhio vigile di Mariella (Antonella Prisco), vera artefice di quest'appuntamento.

Martedì 15 novembre: Alberto pronto ad affittare il suo appartamento a Micaela

Micaela (Gina Amarante) cercherà di convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento nel seminterrato. Gli altri condomini potrebbero però non accettare di buon grado questa novità. Questo dettaglio influenzerà il giudizio dell'avvocato Palladini?

Mariella si convincerà di poter essere l'artefice del ricongiungimento tra Silvia e Michele. I due, in effetti, sembreranno ritrovare la vecchia sintonia di un tempo, ma la questione potrebbe risultare molto più complessa di come sembra.

Mercoledì 16 novembre: le paure di Roberto

Una decisione inaspettata porterà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) a capire che tutte le sue paure erano fondate.

Viola (Ilenia Lazzarin) inizierà ad ottenere i primi risultati con il piccolo Manuel, ma un banale incidente, in cortile, potrebbe vanificare tutti i suoi sforzi.

Giovedì 17 novembre: il tesoro viene trovato

Lia (Giuliana Vigogna), resasi conto che la sua missione è ormai esaurita, si appresterà a lasciare Palazzo Palladini. Tuttavia Diego (Francesco Vitiello), pur di farla restare, compirà un gesto sorprendente. Nel frattempo, verrà svelato che qualcuno di familiare ha trovato i gioielli.

Roberto confiderà a Raffaele (Patrizio Rispo) di essere convinto di aver perso Marina (Nina Soldano) per sempre.

Viola si scuserà con Rosa (Daniela Ioia), per il gesto di Antonio, e cercherà di convincere la donna a far continuare Manuel a prendere ripetizioni da lei.

Venerdì 18 novembre: una notizia su Susanna sconvolge Niko

Una notizia improvvisa, relativa a Susanna (Agnese Lorenzini), sconvolgerà Niko e tutte le persone che le hanno voluto bene. In particolare però qualcuno, pervaso dal dolore e dalla rabbia, sembrerà non accettare quello che è successo e si preparerà ad agire.

Diego proverà a conquistare Lia e a convincerla a restare a Palazzo Palladini, mettendo definitivamente da parte la questione del tesoro.

Bianca (Sofia Piccirillo) scoprirà un segreto su Antonello (Gennaro Filippone) ma prenderà una decisione inaspettata a riguardo.