Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap opera italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre, Marina, Roberto, Filippo e Serena saranno in pericolo. Intanto Niko supporterà Manlio Picardi di attuare un piano di vendetta contro l'assassino di Susanna, mentre palazzo Palladini sarà il luogo dello scontro tra le Altieri e le Cirillo.

I dissidi tra Speranza e le gemelle Cirillo crescono

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 28 novembre, la festa che Bianca ha preparato nei minimi dettagli per Antonello non andrà come sperato dalla bambina.

Intanto Niko si attiverà per trovare i fondi necessari, al fine di portare avanti il piano di Manlio Picardi contro l'assassino di Susanna. Intanto Samuel proverà in ogni modo di far ritornare la calma, ma i contrasti tra Speranza e le gemelle Cirillo andranno crescendo sempre di più.

Nell'episodio di martedì 29 novembre, Marina comprenderà quanto sarà complicato dimenticare tutto il male che le ha fatto Fabrizio. Pure Ferri sarà vicino ad apprendere la triste verità. Nel frattempo Antonello si troverà in una situazione difficile e questa circostanza sarà sfruttata da Viola, per dare ai suoi studenti una fondamentale lezione di vita. In tutto questo Alice si accorgerà di essere sempre più presa da Nunzio.

Alice e Nunzio si avvicinano

Secondo le anticipazioni di mercoledì 30 novembre, Giordano e Roberto si appresteranno a un nuovo periodo della loro vita. Un nuovo pericolo però si avvicinerà, mettendo a serio rischio quanto da loro progettato. Intanto con l'attuazione di un tutorial culinario Alice e Nunzio aumenteranno la loro affinità.

Inoltre Mariella supporterà Speranza, ma così si troverà a dover fronteggiare Micaela Cirillo.

Nella puntata di giovedì 1° dicembre, Clara persuaderà Alberto a pranzare al Vulcano insieme a Marika, in quanto la donna ha intenzione di dare un regalo a Federico. Un incidente inatteso però minerà il bel clima che si era creato.

In tutto questo Marina, Roberto, Filippo e Serena saranno insieme per festeggiare, ma non sapranno di essere in pericolo. Palazzo Palladini invece sembrerà diventato il luogo ideale in cui sfocerà pienamente lo scontro tra le Altieri e le Cirillo.

Raffaele spiega a Viola perché Rosa la tratta in maniera ostile

In base alle anticipazioni di venerdì 2 dicembre, Manlio sarà in procinto di vedere il detenuto che sosterrà lui e Niko nel loro proposito di vendetta: il giovane Poggi sarà impegnato nel trovare il denaro. Intanto Alberto Palladini sarà infuriato e intimorirà coloro i quali si sono occupati di realizzare e vendere i giocattoli falsificati. Infine Raffaele spiegherà a Viola i motivi che spingono Rosa a trattarla con molta freddezza.