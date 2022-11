Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 7 all'11 novembre, rivelano che Riccardo darà il peggio di sé. Il dottore infatti, stanco del rapporto tra Nunzio e Rossella farà una sfuriata al Vulcano, in cui si troverà coinvolto anche Michele.

La giovane Graziani, giunta a questo punto, capirà che c'è un serio problema da risolvere e deciderà quindi di affrontare il suo compagno da sola.

Silvia e Michele divorziano

Rossella (Giorgia Gianetiempo) ci rimarrà malissimo alla notizia del divorzio dei suoi genitori. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si accingeranno infatti a ufficializzare legalmente la loro separazione.

In seguito la giovane dottoressa Graziani proverà a distrarsi insieme a Riccardo (Mauro Racanati), ma presto la situazione prenderà una pessima piega.

I due si troveranno al Vulcano e inizieranno a programmare un romantico weekend. Tutto sembrerà procedere per il meglio, così mentre Crovi proporrà una gita in montagna, la ragazza opterà per il mare. La discussione banale degenererà rapidamente a causa dell'arrivo di Nunzio (Vladimir Randazzo)

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 novembre: Crovi contro tutti

Rossella chiederà un parere sulla meta della loro breve vacanza a Nunzio. Il ragazzo, inizialmente, preferirà non esprimersi, ma in seguito darà comunque un suo parere. Riccardo rimarrà visibilmente infastidito dall'intromissione dello chef del Vulcano nella loro discussione, tuttavia deciderà di tacere e sorvolare sul banale accaduto.

Crovi non si sentirà affatto tranquillo, del resto il tradimento della sua ex moglie con il fratello è una ferita ancora aperta. Così quando il giorno dopo vedrà arrivare, al Vulcano, Nunzio assieme a Rossella esploderà dalla rabbia. Riccardo non riuscirà più a contenersi, e inizierà a trattare male il figlio di Franco e a litigare furiosamente con la sua ex.

La situazione, di lì a poco, finirà per precipitare, nonostante l'arrivo di Michele (Alberto Rossi). Il dottore infatti non si tratterà e darà il peggio di sé.

Un posto al sole, trame 7-11 novembre: Rossella affronta Riccardo

Michele noterà che quella di Riccardo non è stata una semplice scenata di gelosia. Saviani farà presente a sua figlia che il suo compagno ha dei seri problemi a gestire la rabbia, inoltre il giornalista non riuscirà a mandare giù il modo in cui Crovi ha trattato sua figlia.

Nel frattempo Nunzio proverà a calmare le acque, il ragazzo minimizzerà l'accaduto e suggerirà alla sua amica di vedersi di meno. Ross però proprio non ci starà. Lei non ha fatto nulla di male e Riccardo ha causato problemi a persone a lei care. La giovane deciderà quindi di affrontare il suo compagno da sola, faccia a faccia, in un confronto dagli esiti imprevedibile