All'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, non c'è solo spazio per le esibizioni degli alunni. Nel corso dell'ultima puntata, quella messa in onda l'11 dicembre, uno dei momenti più apprezzati dal pubblico è stato l'incontro avvenuto in studio tra Emma Marrone ed Elena D'Amario, due personaggi pubblici che hanno iniziato il loro percorso professionale proprio all'interno dello show di Canale 5. Nel corso della breve conversazione, Emma ha confermato di essere sempre in contatto con la ballerina, che a sua volta si è detta orgogliosa del percorso dell'ex compagna.

Emma ed Elena si lasciano andare ad un momento nostalgico

Elena D'Amario ed Emma Marrone - a distanza di anni - si sono ritrovate nel corso di una nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel dettagli, nel corso puntata dell'11 dicembre di Amici, puntata in cui gli spettatori hanno potuto assistere al ritorno di Veronica Peparini e all'eliminazione di Ludovica, nella classica messa in onda della domenica, Elena ed Emma - che adesso hanno le rispettive carriere professionali - hanno avuto modo di lasciarsi a dare a un breve confronto, ricordando brevemente i tempi passati.

Le due sono state infatti chiamate da Maria De Filippi come ospiti per l'appuntamento domenica, in cui i ragazzi come al solito si sono esibiti davanti alla giuria, compresa Emma, giudice della categoria canto e chiamata per esprimersi sulle performance degli allievi.

Elena invece è entrata in studio per far vedere a tutti una coreografia che poi avrebbe dovuto interpretare una attuale concorrente di Amici di Maria De Filippi, ovvero Isobel. Nel corso delle dimostrazione, i due hanno dato vita ad un piccolo siparietto.

'Orgogliosa di te, sempre'

Come detto, Elena D'Amario nel corso della puntata ha avuto il compito di far vedere la coreografia assegnata ad Isobel.

Finita l'esibizione, con la D'Amario quasi pronta ad uscire dallo studio, Maria ha fermato la ragazza, chiedendo ad Emma come mai stesse sorridendo durante la performance dell'ex collega. Così, Emma ha rivelato di aver pensato al passato, quando le due erano compagne di avventura.

''Bello ritrovarsi dopo molti anni, proprio qui, dove siamo nate'': queste le dichiarazioni della cantante, che poi ha continuato.

''Elena è ancora presente nella mia vita, ci sentiamo ogni tanto e ci amiamo, come abbiamo sempre fatto''. Così ha proseguito Emma, evidentemente emozionata e un po' nostalgica del suo passato all'interno della scuola.

Pronta la risposta di Elena, la quale ha rivelato di essere stata al cinema per vedere l'ultima opera dell'amica, aggiungendo: ''Sono sempre stata orgogliosa, orgogliosa di te e di quello che hai fatto e continui fare''. Un piccolo siparietto molto apprezzato dal pubblico presente in studio, che a distanza di anni può ancora vedere la presenza di alcuni volti amati del programma come appunto lo sono Elena ed Emma.