Dopo essere guarita dal Covid, Ginevra è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip: la sera del 12 dicembre, la ragazza ha rimesso piede tra le mura di Cinecittà tra lo stupore degli altri concorrenti. Alla fine della diretta, in tanti hanno chiesto a Lamborghini se è ancora fidanzata ma lei, probabilmente nel rispetto di quanto le hanno suggerito gli autori per mandare avanti la dinamica con Antonino, ha glissato sull'argomento.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo una settimana di quarantena (sia per regolamento, sia perché è risultata positiva al Covid), Ginevra è tornata nella casa più spiata d'Italia come ospite: l'ereditiera si è prestata ad un siparietto che aveva l'obiettivo di mettere in difficoltà Antonino.

Signorini ha chiesto più volte al concorrente se avrebbe mai lasciato il gioco pur di seguire Lamborghini all'esterno: lui, dopo un iniziale tentennamento, ha risposto di no ma ha invitato la giovane a rientrare tra le mura di Cinecittà.

La ragazza, dunque, ha riabbracciato Spinalbese dopo mesi di dialoghi a distanza e incontri in giardino (senza mai potersi toccare nel rispetto delle norme anti-Covid) e i fan "gintonic" sono impazziti di gioia.

Immediata la reazione di Oriana, che si è sforzata di non tradire emozioni ma poco dopo ha ammesso di essere un po' turbata dalla presenza di Ginevra sotto il suo stesso tetto.

Il 'detto-non detto' al Grande Fratello Vip

Al termine della puntata durante la quale Antonino ha detto di preferire Giaele a tutte le "sue donne" attualmente presenti in casa, molti concorrenti si sono avvicinati a Ginevra e le hanno chiesto di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Antonella, in particolare, ha domandato più volte a Lamborghini se frequenta ancora il ragazzo del quale parlava quando era una vippona, quello che ha conosciuto l'estate scorsa e che ha "impedito" un suo iniziale avvicinamento a Spinalbese.

Perfettamente calata nel ruolo di ospite d'onore del Grande Fratello Vip, Ginevra non si è sbilanciata su quello che è accaduto dopo la sua squalifica, sapendo benissimo di alimentare sia le fantasie dei fan "gintonic" che quelle del parrucchiere su una loro possibile storia d'amore.

"Se sono fidanzata? Ma che palle con queste domande. Ma perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie sull'esterno. Fatevi i c... vostri", ha detto la sorella di Elettra tra il serio ed il faceto.

Niente flirt per Lamborghini al Grande Fratello Vip

Se nella casa ha preferito non rispondere alla domanda su Edoardo (si chiama così il ragazzo col quale fa coppia Lamborghini da qualche mese), è nelle più recenti interviste che la cantante ha confermato di essere fidanzata e di non avere alcuna intenzione di avere una relazione con Spinalbese davanti alle telecamere.

A Casa Chi, in particolare, Ginevra ha chiarito che non si dichiarerà ad Antonino nel corso della settimana che trascorrerà tra le mura di Cinecittà, anzi un suo obiettivo è quello di riallacciare anche altri rapporti rimasti in sospeso, come quello con Giaele.

Nel rispetto del ruolo che gli autori le hanno attribuito, però, la giovane non si sbilancia sul suo privato e lascia aperte tutte le porte: l'ex di Belen, infatti, non sa se la sua "amica speciale" è legata ad un altro uomo oppure se è libera di vivere il loro legame per tutto quello che può offrire nei prossimi giorni.

Stando a quello che la sorella di Elettra ha dichiarato quando era in quarantena, non dovrebbe accadere nulla tra lei ed Antonino proprio perché è impegnata all'esterno con un ragazzo che riabbraccerà dopo la parentesi nella casa.