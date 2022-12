Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 con i suoi appuntamenti pomeridiani, dove continuerà a tenere banco la vicenda che riguarda Ezio e l'apertura della sua nuova impresa. Dagli episodi già andati in onda, si sa che Veronica non approva l'aiuto che Gloria ha offerto al suo compagno, mentre le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 14 e il 15 dicembre rivelano che Moreau mediterà di farsi indietro con Colombo, vista la strana situazione venutasi a creare. Adelaide continuerà a essere sconfortata per il fidanzamento di Umberto e Flora.

D'importante aiuto sarà l'amico Marcello, che la esorterà ad andare avanti. Ludovica annuncerà il suo ritorno tramite una lettera inviata alla contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 14 e 15 dicembre: Clara non vuole partecipare alla gara di ciclismo

Ezio verrà a sapere che Veronica e Gloria hanno avuto un duro confronto e sarà proprio la compagna a riferirglielo: la coppia finirà per litigare. Vista la situazione presente in casa Colombo, Stefania inizierà a pensare che non sia giusto partire con Marco per gli Stati Uniti: la ragazza confiderà i suoi dubbi al nipote della contessa. Clara deciderà di non partecipare alla gara per ciclisti. Gloria rivelerà al fidato amico Armando di volersi tirare indietro riguardo all'aiuto finanziario che aveva offerto a Ezio.

Zanatta, venuta a conoscenza che Stefania ha messo in dubbio la sua partenza a causa sua e di Ezio, deciderà di seppellire temporaneamente l'ascia di guerra, in modo tale che Stefania possa partire tranquillamente. Vittorio farà ritorno da Parigi, dove ha incontrato l'ex Marta, che gli ha chiesto l'annullamento del matrimonio.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate del 14 e 15 dicembre: Adelaide riappare al Circolo

Stefania confiderà tutte le sue perplessità all'amica Irene. Vittorio, Matilde, Ezio e Veronica decideranno di escogitare un piano per far partire i due ragazzi. Nonostante il rifiuto di Clara, Armando insisterà affinché la ragazza partecipi alla gara in bicicletta.

Adelaide, dopo un periodo di lontananza dal Circolo per via del fidanzamento di Umberto, deciderà di ritornarci a testa alta. La contessa inoltre riceverà una lettera inaspettata da parte di Ludovica, che le rivelerà di essere prossima al ritorno a Milano. Dopo la richiesta di Marta, Vittorio inizierà a essere ancora più legato a Matilde. I due avranno modo di parlare e confidarsi sulle loro rispettive situazioni sentimentali. Marco farà per Stefania un vero gesto d'amore: rinuncerà a partire per Washington solo per lei.