Si è appena conclusa la registrazione della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 4 dicembre. Gli allievi sono tornati in studio dopo una settimana difficile, interamente incentrata sui provvedimenti disciplinari che alcuni professori hanno preso nei confronti dei loro ragazzi. Nonostante varie strigliate, né Zerbi né Todaro hanno deciso di mandare via un loro talento: entrambi i docenti hanno preferito optare per una punizione "soft" come il divieto di usare il cellulare per un mese.

Novità dagli studi di Amici

Giovedì 1° dicembre è stato registrato lo speciale di Amici che andrà in onda domenica prossima.

Al termine delle riprese stanno iniziando a circolare le prime anticipazioni su quello che è successo in studio, a partire dai nomi degli alunni che sono finiti a rischio eliminazione dopo aver partecipato a nuove gare sia di canto che di ballo.

L'intera classe, comunque, era reduce da una settimana molto impegnativa: per giorni i ragazzi hanno temuto di dover affrontare la dodicesima puntata con la consapevolezza che un bel po' di loro sarebbero andati a casa.

La proposta iniziale di Zerbi di escludere definitivamente sei titolari (ovvero gli ultimi tre classificati nelle gare), è stata ritirata dallo stesso per evitare di punire chi non lo meritava.

Per la questione mancate pulizie in casetta, però, Rudy ha optato per il seguente provvedimento: niente telefono cellulare per un mese per Aaron, Piccolo G e Tommy Dali, nonché la sua squadra al completo.

Lo scontro con Todaro ad Amici

Se i tre talenti del team Zerbi sono stati puniti con il divieto di usare il cellulare per un mese, Mattia non è andato incontro a nessun concreto provvedimento. Il daytime di Amici che è andato in onda mentre agli Elios era in corso la registrazione della dodicesima puntata, ha mostrato il duro confronto che il ballerino ha avuto con il suo insegnante Todaro.

Dopo aver discusso a lungo, Raimondo ha lasciato la palestra dicendo a Zenzola che si salva ogni volta solo perché è bravo in quello che fa sul palco. Nessuna punizione, dunque, per il latinista che in settimana ha vissuto anche una piccola crisi sentimentale: Mattia ha parlato a Maddalena dei dubbi che ha sulla loro storia d'amore.

Le anticipazioni che stanno circolando sul prossimo speciale del talent-show, dunque, riguardano anche tutti e quattro i titolari che in settimana sono stati messi in discussione dai loro professori: i tre cantanti e il danzatore hanno preso parte alle gare e si sono esibiti regolarmente come ogni giovedì pomeriggio.

Attesa per i verdetti sui protagonisti di Amici

Un'anticipazione che i fan di Amici attendono da una settimana, è quella sulla sfida di Gianmarco. Nella registrazione precedente, infatti, il ragazzo è stato messo in stand-by dalla sua insegnante: la maestra Celentano ha chiesto di poter riflettere sul voto decisivo che avrebbe dovuto dare al suo allievo oppure alla sfidante Ginevra.

I daytime dei giorni scorsi non hanno trattato questo argomento, ma i telespettatori hanno appena saputo che il ballerino è stato riconfermato nella classe dalla sua docente.

Anche Ludovica ha dovuto dimostrare di meritare il banco che Emanuel Lo le ha assegnato circa due mesi fa: il professore ha avvisato la giovane che se non crescerà anche in altri stili di danza, la manderà a casa oppure la sostituirà con un'esterna.

Il 1° dicembre, comunque, il clima in studio era un po' più sereno rispetto a giovedì scorso, data che il pubblico del talent-show ricorderà anche per l'arrabbiatura di Maria De Filippi per le mancate pulizie nella casetta dove vivono sia cantanti che ballerini. A impreziosire la puntata, il trio de Il Volo, ospiti musicali dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv domenica.