Veronica Peparini torna ad Amici di Maria De Filippi. Lo farà in qualità di giudice esterno nella puntata in onda domenica 11 dicembre su Canale 5. La registrazione è già avvenuta qualche giorno fa e proprio Veronica, ha postato la foto di un abbraccio con Maria De Filippi proprio durante il suo ingresso in studio.

Veronica torna ad Amici nella puntata dell'11 dicembre

Da qualche ora sul web sono apparse le anticipazioni sulla nuova registrazione di Amici. Puntata che andrà in onda domenica 11 dicembre a partire dalle 14 su Canale 5. Anche in questo nuovo appuntamento, i telespettatori assisteranno alle gare di canto e ballo.

In riferimento proprio alla danza, saranno Kledi, Garrison e Veronica Peparini i tre giudici esterni, chiamati a dare il loro voto ai ballerini. Per Veronica si tratterà della prima volta nello studio di Amici dopo aver detto addio al Talent. Un ritorno molto atteso, visto che nei mesi scorsi, si era chiacchierato parecchio sul suo addio ad Amici. C'era chi aveva supposto che ci fossero stati screzi con Maria De Filippi e la produzione. Evidentemente non è così.

L'abbraccio tra Maria De Filippi e Veronica Peparini

Nonostante la puntata non sia ancora andata in onda, proprio grazie a Veronica Peparini, si viene a sapere che c'è stato un caloroso e sentito abbraccio tra lei e Maria De Filippi. Lo scatto di questo momento è stato postato proprio dall'ex coach di danza su Instagram, corredato da una didascalia commovente.

Un bellissimo messaggio dove traspare l'immensa riconoscenza di Veronica per la conduttrice pavese. Nel dettaglio, l'ex prof ha scritto: "Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento". Insomma, con queste parole e con questo abbraccio, sono state spazzate via tutte le illazioni dei mesi scorsi, che parlavamo di cattivi rapporti tra la presentatrice e l'ex prof di danza.

Nulla di più falso.

Il ritorno di Veronica ad Amici: 'È stato come tornare a casa'

Sempre scorrendo quanto riportato da Peparini sui social, si legge: "È stato come tornare a casa". Insomma, una Veronica davvero tanto emozionata, visto che è tornata nello studio che l'ha vista per dieci anni nelle vesti di professoressa di danza.

In molti commentando il post, le hanno chiesto di tornare a sedersi dietro la cattedra di Amici. Per il momento è escluso, ma mai dire mai. In questa puntata la si vedrà nel ruolo di giudice. Per onore di cronaca, lei e i sui colleghi Kledi e Garrison, metteranno ai primi tre posti Isobel, Gianmarco e Ramon. Ultimo posto per Rita, mentre Ludovica, allieva di Emanuel Lo, verrà eliminata dal suo stesso professore.