Nella giornata di giovedì 1° dicembre si è svolta la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 4 dicembre. Le anticipazioni rivelano che nessun allievo è stato eliminato da Amici e Mattia ha vinto la prova tim. Durante le riprese non sono mancate le esibizioni di cantanti e ballerini. Anbeta ha giudicato la gara di ballo, mentre i tenori de Il Volo, ospiti in studio, hanno giudicato quella di canto. Cricca e Angelina Mango canteranno al concerto di Capodanno di Canale 5.

Amici, registrazione 1/12: nessun allievo eliminato

Gli ultimi giorni non sono stati facili per gli studenti di Amici, in quanto sono stati rimproverati dalla conduttrice e dagli insegnanti per le scarse condizioni igieniche in cui vige la loro casetta.

Durante la puntata del 27 novembre Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di prendere seri provvedimenti per i ragazzi, chiedendo che venissero eliminato sei allievi, ovvero gli ultimi tre cantanti e tre ballerini delle competizioni che si sarebbero dovute svolgere nella puntata del 4 dicembre. Già nel daytime andato in onda nel pomeriggio del 1° dicembre, Rudy ja annunciato che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione e la conferma è arrivata anche dalle anticipazioni delle riprese della puntata del 4 dicembre. Nessun allievo lascerà la scuola, pertanto tutti gli alunni in gara continueranno la loro corsa verso il serale.

Amici, puntata 4/12: Mattia vince la prova Tim

Anche Mattia Zenzola era finito nel mirino dei suoi compagni, della produzione e della stessa Maria De Filippi.

Durante la puntata del 27 novembre la presentatrice aveva rivelato che il ballerino era quello che in casetta non si dava da fare nelle faccende domestiche. Era stato rimproverato anche dal suo insegnante Raimondo Todaro, ma nelle riprese del 1° dicembre ha avuto modo di dimostrare di essere degno di rimanere nella scuola, vincendo la Prova Tim.

Anche nella puntata domenicale del 27 novembre il ballerino aveva vinto la stessa competizione, ma in quell'occasione Maria De Filippi non l'aveva fatto esibire.

Amici, anticipazioni 4/12: Anbeta valuta i ballerini, i tenori de Il Volo ospiti in studio

Anbeta è tornata nella scuola di Amici in qualità di giudice nella competizione di ballo.

Anche i tre tenori de Il Volo sono stati ospiti nelle riprese del talent show di Canale 5. Per quanto riguarda i cantanti, invece, è stata data una nuova opportunità a due ragazzi del programma. Le anticipazioni rivelano che Cricca e Angelina Mango si esibiranno in occasione del concerto di Capodanno in onda su Canale 5.