La registrazione di Amici del 1° dicembre è stata molto movimentata. Le anticipazioni fanno sapere che non ci sono state eliminazioni dirette, ma NDG e Niveo hanno rischiato vista la maglia sospesa. I ragazzi che si sono classificati ai primi posti delle gare della dodicesima puntata hanno vinto la possibilità di esibirsi al concerto di Capodanno che sarà trasmesso su Canale 5: premiati Rita per la danza, e Cricca e Angelina per il canto. Gianmarco e Samu hanno vinto la sfida.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Giovedì 1° dicembre c'è stata la registrazione della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica prossima.

I primi spoiler riguardano i ragazzi che hanno spiccato in positivo o in negativo nelle gare del giorno.

NDG e Niveo non hanno convinto i giudici esterni e per un po' hanno avuto la maglia sospesa: Lorella Cuccarini, docente di riferimento di entrambi i cantanti, li ha riconfermati dicendosi contenta del loro percorso all'interno della scuola.

I migliori nella competizione dedicata alle cover sono stati Cricca e Angelina a pari merito: i due hanno vinto la possibilità di cantare al concerto di Capodanno che andrà in onda su Canale 5 il 31 dicembre.

Per quanto riguarda i ballerini, per la giurata Anbeta la migliore è risultata Rita: anche lei danzerà in diretta la notte di San Silvestro.

Molti premi per i titolari di Amici

Nonostante la difficile settimana che hanno dovuto affrontare, i ragazzi di Amici hanno ricevuto un bel po' di premi.

Le anticipazioni fanno sapere che anche Niveo si esibirà la notte di Capodanno: visto che il suo inedito è il più ascoltato tra quelli pubblicati fino a ora, il cantante farà parte del cast dello show in programma all'Arena di Verona la sera del 31 dicembre.

Il provvedimento che Rudy ha preso nei confronti dei suoi allievi (gli alunni di Zerbi non potranno usare il cellulare per un mese), non è l'unico del quale si è parlato nella dodicesima puntata. Maria De Filippi ha mostrato un video in cui alcuni cantanti lasciavano la lezione per andare a fumare: indispettita da questo atteggiamento, Lorella Cuccarini ha sospeso nuovamente la maglia a NDG.

Arisa, invece, ha imposto a Wax di fare 500 flessioni e si è fatta promettere che cercherà di allontanarsi definitivamente dal fumo.

Il Volo ospiti di Amici

Anche a Rudy Zerbi non è piaciuto che due suoi allievi abbiano abbandonato una lezione per andare a fumare, così ha chiesto a Lorella di mandare in sfida immediata sia Tommy che Piccolo G (il professore non poteva farlo per regolamento).

I ragazzi si sono confrontati con talenti esterni e li hanno battuti, riconfermandosi tra i titolari della classe 2022/2023 di Amici.

Un'esibizione che pare sia piaciuta molto al pubblico in studio è stata quella in cui Maddalena ballava e Arisa cantava. Gli ospiti musicali (nonché giudici della gara cover della dodicesima puntata) sono stati i ragazzi de Il Volo: Ignazio, Gianluca e Piero hanno ascoltato e votato le performance dei cantanti della scuola, preferendo su tutti Cricca e Angelina.

Contrariamente a quello che si aspettavano molti spettatori, durante la registrazione del 1° dicembre non ci sono state eliminazioni: gli unici provvedimenti che i docenti hanno preso per le mancate pulizie della casetta sono il divieto del cellulare per un mese e la temporanea sospensione della maglia.