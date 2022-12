Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti gli episodi che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 16 dicembre 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare di web challenge. A quanto pare il cerchio si stringerà e verrà fatta luce sull’autore di questo 'gioco'. Sarà così che Bianca finirà per rimanere coinvolta insieme ad Antonello, facendo sprofondare nell’angoscia i suoi genitori. Intanto Marina sarà intenzionata a partire per Londra a Natale ma sua nipote non avrà alcuna intenzione di lasciare Nunzio e Napoli.

La ragazza, infatti, porterà avanti i suoi tentativi per conquistare il figlio di Franco e sembrerà riuscire nell’intento, soprattutto dopo la delusione che il ragazzo riceverà da Chiara.

Un posto al sole, spoiler puntate fino al 16 dicembre: Nunzio nuovamente deluso da Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, un Nunzio deluso da Chiara finirà per aprire gli occhi e notare il comportamento apparentemente sciolto di Alice. Alberto, nel frattempo, farà i conti con il misterioso tesoro rimasto nascosto per tanto tempo nel suo seminterrato. A chi apparteneva? Sarà Lia a scoprire la verità e la sua nervosa reazione, quando finalmente capirà chi ha messo mano sul tesoro, finirà per generare dei problemi seri sul lavoro.

Questa situazione finirà per riversarsi anche nella relazione con Diego!

Rosa e Viola si scontrano nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Upas, Viola finirà nuovamente per avere un faccia a faccia con Rosa, a causa del piccolo Manuel. La moglie di Damiano continuerà a mal vedere la figura della maestra Bruni, provando gelosia e anche un briciolo di rivalsa.

Intanto Ornella e Raffaele torneranno a parlare della separazione tra Viola ed Eugenio, interrogandosi sulle possibili conseguenze che ciò potrebbe comportare. Damiano, dal canto suo, sarà molto riconoscente a Viola per averlo messo al corrente dei problemi di suo figlio.

Un posto al sole, trame nuove puntate: Bianca scopre chi è l’autore della web challenge

Nelle prossime puntate della soap, Bianca arriverà a capire chi sia l’autore della web challenge grazie ad una serie di indizi che condurranno proprio ad Antonello. Colto in flagrante, il bambino dovrà affrontare, a malincuore, le conseguenze delle sue azioni e cercherà di coinvolgere anche Bianca. Quest’ultima non vorrà lasciare da solo il compagno di scuola e questa drammatica faccenda non farà altro che aumentare l'ansia di Franco e Angela oltre che di Giulia. Per aiutare Antonello, però, la giovanissima Boschi rischierà di infilarsi in una situazione a dir poco brutta.

Upas, anticipazioni prossime puntate: Marina, ‘bloccata’ dalla nipote, rinuncia ad andare a Londra

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina prenderà la decisione di passare le vacanze natalizie nella capitale inglese, ma sua nipote Alice farà di tutto per impedirglielo in quanto non vuole lasciare Napoli e Nunzio. Tra i due ragazzi la complicità e la leggerezza finiranno per crescere e questo potrebbe portare tante sorprese. E mentre Salvatore stenterà a rendere meno virtuale la sua relazione con Bufalotto, Bice si interesserà sempre di più a Castrese.