La soap opera Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, in merito agli episodi che saranno trasmessi martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, raccontano che Irene non riuscirà a metabolizzare la partenza per gli Stati Uniti di Stefania, mentre Gemma si renderà conto che sebbene Ezio sarebbe potuto tornare a casa ha preferito non farlo: la cavallerizza del circolo inviterà mamma Veronica a essere meno dura nei confronti del compagno.

Marcello, intanto, riceverà un due di picche da Ludovica, mentre Adelaide vorrà saperne di più sul rapporto tra Vittorio e Matilde. Nel frattempo Frigerio e Conti si prepareranno a partire per incontrare l'attrice Elsa Martinelli.

Irene soffrirà per la partenza dell'amica Stefania

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate di martedì 20 e mercoledì 21 dicembre evidenziano che Clara noterà la sofferenza di Irene e consiglierà ad Alfredo di sostenere moralmente l'ex capo commessa. Cipriani, difatti, farà fatica a metabolizzare la mancanza dell'amica Stefania, dopo che la stessa è partita per gli Stati Uniti assieme al fidanzato Marco. Quindi Perico, seguendo la dritta della nuova Venere, riuscirà a trovare le parole azzeccate per consolare Irene.

Vittorio, al contempo, penserà bene di ingaggiare una star del grande schermo per promuovere la nuova collezione del Paradiso. Nel frattempo Gemma verrà a sapere da Don Saverio che Ezio, pur non rischiando più alcuna denuncia per concubinaggio, ha deciso di non far rientro a casa.

Dopo il bacio, Teresio e Gloria avranno un chiarimento scegliendo quale comportamento reciproco assumere nel prossimo futuro.

Approfittando dell'assenza di Ferdinando, Marcello dirà a Ludovica di non averla mai dimenticata, ma la figlia di Flavia rispedirà le avance dell'ex al mittente.

Gemma spingerà Veronica a essere più conciliante col compagno

Notando una certa simbiosi tra Matilde e Vittorio, la contessa Adelaide deciderà di interrogare Frigerio sul rapporto tra lei e il direttore.

Gemma, invece, consiglierà a Veronica di essere più conciliante nei riguardi di Ezio.

Nel frattempo Irene comincerà a vedere Alfredo da un'altra prospettiva decisamente più rosea. Intanto Cipriani troverà sotto al cuscino del letto di Stefania un biglietto a suo nome.

Nonostante il due di picche ricevuto, Barbieri non si arrenderà riguardo al suo obiettivo di conquistare nuovamente la giovane Ludovica.

Matilde e Vittorio, infine, saranno in procinto di partire per incontrare l'attrice Martinelli, così da proporre alla star di essere la testimonial dell'atelier. Tale viaggio di lavoro sarà l'ennesima occasione per far aumentare il feeling tra i due.