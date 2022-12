Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 16 dicembre, Bianca inizierà a capire che Antonello è l’organizzatore della web-challenge, ma la giovane Boschi non vorrà lasciare solo il suo compagno di classe e Franco e Angela saranno in ansia per la loro figlia. Nel frattempo, però, la situazione precipiterà, perché una serie di decisioni estreme metteranno Bianca in serio pericolo. Al momento, però, non sono trapelati indizi, che facciano capire se la nipote di Renato si salverà o se qualche adulto interverrà per aiutarla, in modo tempestivo.

Un posto al sole, trame al 16/12: Bianca scopre che dietro alla challenge c’è Antonello

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, continueranno ad essere trattate le vicende legate alla web-challenge, nella quale erano rimaste coinvolte, mesi fa, Bianca e Gaia. Negli episodi della soap partenopea, che andranno in onda fino al 16 dicembre, la figlia di Angela inizierà a mettere insieme alcuni indizi e si renderà conto che, dietro alle pericolose sfide ricevute via messaggio sui cellulari, potrebbe esserci lo zampino di Antonello. A quel punto, il piccolo Schisa verrà messo con le spalle al muro, ma non verrà lasciato solo dalla giovane Boschi.

Un posto al sole, puntate al 16/12: Antonello coinvolge Bianca, Franco e Angela in ansia

Quando Antonello verrà scoperto, l’alunno di Viola dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Purtroppo, però, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che Bianca verrà coinvolta nella vicenda. Al momento, non è chiaro se la nipote di Renato verrà accusata, in qualche modo, di essere una delle organizzatrici della web-challenge o se verrà tirata in mezzo in qualche altro modo.

L’unica cosa certa, attualmente, è che Franco e Angela saranno in ansia per la loro figlia e anche Giulia sarà in pena per la ragazzina. La famiglia Boschi, pertanto, sarà preoccupata per quello che accadrà a Bianca, ma non è chiaro se i familiari dell’adolescente interverranno in qualche modo o se tenteranno di dissuadere la ragazzina, dallo stare vicina al suo compagno di classe.

Un posto al sole, episodi al 16/12: Bianca è in serio pericolo per colpa di Antonello

Nel frattempo, Bianca continuerà ad essere coinvolta nelle vicende del suo compagno di classe e per il quale, da qualche settimana, si era presa una cotta. Nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse fino al 16 dicembre, la piccola Boschi non sarà disposta a lasciare solo Antonello. Purtroppo, però, la situazione precipiterà perché, a causa di una serie di decisioni estreme, al momento ignote, Bianca sarà in serio pericolo. Le anticipazioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli in merito a quanto accadrà e chi prenderà le scelte rischiose. Attualmente, inoltre, non è chiaro se Schisa farà del male all’amica o se la figlia di Franco e Angela riuscirà a salvarsi, grazie al tempestivo intervento di qualche adulto. Inoltre, non sono trapelati indizi sulle sorti di Antonello e se il ragazzino verrà punito e verrà trovato dalle forze dell'ordine.