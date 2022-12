Colpo di scena nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse a dicembre negli Usa. Le trame dello sceneggiato, ambientato in una casa di moda, rivelano che Finn inizierà a credere che sua madre Sheila Carter non sia in realtà deceduta ma abbia inscenato la sua morte, dopo aver esaminato i reperti della scena del crimine.

Beautiful, anticipazioni: Sheila inscena la sua morte

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse attualmente sull'emittente Cbs svelano che si farà luce sulla strana morte di Sheila.

Tutto inizierà quando la criminale inscenerà la sua morte per sfuggire alla polizia.

Carter, infatti, farà credere a tutti di essere stata attaccata da un orso dopo il ritrovamento della sua auto vicino alla Sierra, una catena montuosa della California. Il detective Sanchez, a questo punto, invierà ai Forrester una foto relativa alla scena del crimine. Alla fine, la polizia sancirà che Sheila è stata sbranata da un animale selvaggio visto che il suo Dna comparirà nel sangue ritrovato sui vestiti.

Finn crede che sua madre non sia stata sbranata da un orso

Nelle puntate americane di Beautiful, in onda a dicembre negli Usa, i Forrester continueranno a non credere che Sheila sia davvero morta nonostante il ritrovamento del dito medio del piede. A tal proposito, Finn inizierà ad avere dei dubbi sulla morte della madre biologica.

Il bel dottorino, infatti, non crederà che l'orso abbia lasciato solo un frammento del cadavere, mostrandosi molto incerto sulle indagini svolte dalla polizia. Ed ecco, che il marito di Steffy entrerà in possesso del dito appartenuto a Sheila, finendo per scoprire che il taglio è troppo preciso per essere un morso di un orso.

Per questo motivo, Finn crederà che sia una ferita da amputazione, tanto da sospettare che i coroner della polizia non abbiano indagato a fondo su questo ritrovamento. Il bel dottorino, a questo punto, condividerà questa teoria con Steffy ed i suoi familiari, lasciandoli attoniti. Secondo il giovane, Sheila si sarebbe amputata il dito per inscenare la sua morte e quindi fuggire dalla polizia.

La criminale è nascosta a casa di Deacon

Ben presto, i fan scopriranno che Sheila non ha mai lasciato Los Angeles, restando ben nascosta nella casa di Deacon, situata sopra Il Giardino. Infatti Deacon e Sheila inizieranno una convivenza. A tal proposito, il padre di Hope si ritroverà immischiato in una faccenda molto grave, tanto da rischiare di tornare tra le sbarre visto che era stato messo in libertà vigilata e gli era stato detto di non frequentare criminali. Dall'altra parte, Sheila dimostrerà di avere molto denaro messo da parte, tale da far cambiare vita a Deacon. Ma ecco, che quest'ultimo accuserà dei sensi di colpa in quanto avrà paura di tornare in carcere. Per questo motivo, diventerà ostile nei confronti della criminale nascosta in casa propria.