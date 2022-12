Continua l'appuntamento con la soap opera drammatica turca Terra Amara, ambientata nella Turchia degli anni Settanta. Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio in programmazione su Canale 5 il 23 dicembre 2022 raccontano che a catturare l’attenzione saranno Nihal Çimen (Ebru Aytemur), la moglie di Cengaver (Kadim Yaşar), e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Il rapporto tra le due giungerà al capolinea. Quando Nihal obbligherà Züleyha ad aiutarla economicamente facendole un vero ricatto, la moglie di Demir le dirà di non cercarla più.

Spoiler Terra amara, del 23 dicembre: Zuleyha non si fida più di Nihal

Nella puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 23 dicembre, Nihal dirà a Zuleyha di sapere della sua passata storia d’amore con Yilmaz. La moglie di Cengaver la provocherà nell’istante in cui la stessa si rifiuterà di darle un prestito di 30.000 lire per non far finire suo fratello dietro le sbarre. La donna, non appena capirà che oltre al marito in evidente difficoltà economica non può contare neanche sul supporto dell’amica, cercherà di ricattarla: Nihal perderà le staffe non appena Altun le dirà di non poterla aiutare, in quanto non ha accesso ai fondi di Demir. La moglie di Cengaver farà sapere a Zuleyha di essere a conoscenza da diverso tempo del fatto che lei e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sono stati amanti.

Zuleyha, quando Nihal la accuserà di non essere una vera amica per non averla messa al corrente della sua relazione con Akkaya, abbastanza furiosa finirà per non fidarsi più della stessa. Nihal passerà alle minacce: si dirà disposta a far venire alla luce lo scottante segreto della madre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Mujgan decisa a convolare a nozze con Akkaya contro il volere del padre

Proprio nell’istante in cui Akkaya si deciderà a svelare il suo passato a Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), il padre di quest'ultima giungerà in città e accuserà Yilmaz di essere un assassino, facendo riferimento al periodo trascorso dietro le sbarre per l’uccisione di Naci.

Il rinomato medico si opporrà alla relazione della figlia con Akkaya.

La dottoressa prenderà le difese del fidanzato, anche quando il suo genitore la costringerà a tornare a Istanbul in fretta e furia. A questo punto la donna sarà decisa a sposare Akkaya, anche se in precedenza Mujgan ha rifiutato la proposta di matrimonio di Yilmaz, sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti.