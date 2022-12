Marco e Stefania usciranno di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7. La giovane coppia, che ha fatto appassionare il pubblico della soap opera con le loro vicende sentimentali, si prepara ad abbandonare la città di Milano per potersi trasferire in America.

Un addio che non passerà inosservato e al momento non si esclude che, nel finale di questa settima stagione della soap opera, possa non esserci il ritorno dell'amata coppia.

Marco e Stefania se ne vanno: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Marco e Stefania si ritroveranno a prendere una decisione importante sul loro futuro di coppia.

I due giovani innamorati decideranno ufficialmente di lasciare Milano e trasferirsi stabilmente in America, dove il giornalista ha ricevuto una nuova prestigiosa offerta lavorativa.

Per non lasciarlo solo, Stefania ha deciso di partire con lui e stare al suo fianco in questa avventura, nonostante i problemi che sono sorti in famiglia.

Il clima in casa Colombo non è affatto dei migliori: Veronica ed Ezio si sono ritrovati ai ferri corti dopo che Gloria ha deciso di finanziare il progetto di suo marito, dando vita a una nuova collaborazione lavorativa.

L'uscita di scena della coppia Marco-Stefania da Il Paradiso 7

Nonostante tutto, Stefania alla fine deciderà di seguire il suo cuore e andrà via con Marco, pronta a iniziare il suo nuovo percorso di vita.

Gli spettatori e appassionati de Il Paradiso delle signore 7 presto assisteranno alla fatidica scena dell'addio alla coppia: i due giovani innamorati verranno salutati nel migliore dei modi con una festa d'addio, alla quale prenderanno parte tutti i loro amici e familiari.

Così Marco e Stefania usciranno di scena e inizieranno la loro nuova vita in America, che tuttavia non verrà raccontata nella soap opera.

Marco e Stefania potrebbero non tornare nel finale de Il Paradiso 7

A tal proposito non si esclude che l'addio di Marco e Stefania dal cast de Il Paradiso delle signore possa proseguire fino alla fine della settima stagione.

Il sospetto è che i due giovani innamorati possano non rimettere piede a Milano entro la fine di questa stagione e quindi disertare anche il finale della soap opera.

La nuova vita di Marco e Stefania in America potrebbe tenerli così lontani dalla soap e dai loro fan per un bel po' di tempo. Torneranno nel corso dell'ottava stagione, magari per annunciare di essere convolati a nozze insieme in America?