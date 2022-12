Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo americano, in merito agli episodi che saranno trasmessi nel mese di gennaio, raccontano che ci sarà la nascita di una nuova diabolica coppia, ovvero quella formata da Deacon e Sheila. Ad accorgersene per primi saranno Hope e Finn che li sorprenderanno durante un bacio in giardino. Nel frattempo Quinn vorrà tornare a stare insieme a Eric, ma quest'ultimo non smetterà di pensare a Donna. Sheila, dopo aver saputo che Deacon vorrebbe lasciare la città, cercherà di convincere il partner a seguire il suo piano, mentre Quinn vieterà a Donna di vedere Eric.

Carter, infine, apprezzerà gli incontri con Katie e farà presente alla stessa di non credere che Bill sia l'uomo adatto per lei. Infine, vi sarà la nascita di un triangolo amoroso tra Paris, Zende e Thomas.

Hope e Finn sorprenderanno Sheila e Deacon mentre si baciano

Le trame statunitensi di Beautiful per il mese di gennaio anticipano che Sheila e Deacon saranno la nuova diabolica coppia della soap, difatti i due decideranno di stringere una coalizione per riallacciare i rapporti con nipoti e figli.

La nascita di questo nuovo discutibile legame sentimentale verrà scoperto proprio da Finn e Hope, i quali assisteranno al bacio che i genitori si scambieranno in giardino.

Quinn, poco dopo, si renderà conto che, dopo aver archiviato la sua storia extraconiugale con Carter, vorrà ritornare assieme a Eric.

Peccato, però, che Forrester senior non riuscirà a smettere di pensare a Donna.

Logan, inoltre, rivelerà alla sorella di aver perso la testa per Eric e quest'ultimo ascolterà fortuitamente tale verità, rimanendone piacevolmente colpito.

Sheila, invece, verrà a conoscenza che Deacon vorrebbe lasciare al più presto la città e, per far sì che ciò non accada, proverà a convincere il partner a seguire il suo piano.

Thomas e Zende pazzi di Paris

A seguito della scoperta che l'ex coniuge di Eric sta tentando di avvicinarsi a lui, Quinn andrà su tutte le furie e deciderà di vietare a Donna di rivedere Forrester.

Katie e Carter, intanto, continueranno a incontrarsi e tali appuntamenti diverranno sempre più simbiotici e intimi. L'avvocato, oltre ad apprezzare la compagnia della donna, farà presente a quest'ultima come Bill, a suo avviso, non è l'uomo adatto per stare al suo fianco.

Paris, nel mentre, si ritroverà nel bel mezzo di un triangolo amoroso che coinvolgerà Thomas e Zende, entrambe pazzi della sorella di Zoe.

Hope ammonirà Steffy dicendole che non ha alcun diritto di imporre di non vedere i loro genitori. La giovane Forrester, infine, dirà a Logan junior che se vuole vedere Deacon può farlo, ma a patto che tenga fuori dal contesto Finn.