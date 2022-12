La serie televisiva Terra amara prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, mentre il sabato va in onda a partire dalle ore 16. Nel corso dell’episodio in programmazione il 17 dicembre 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) avrà un ripensamento: sarà disposto a rinunciare a costruirsi una villa da condividere solo con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), in quanto vorrà ritornare a vivere a casa con la madre.

Anticipazioni Terra amara, del 17 dicembre: Fekeli riporta a casa Azize sana e salva

Nella prima parte dell’ottantesima puntata di Terra Amara, che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sabato 17 dicembre, Azize scomparirà dalla villa, facendo stare in pensiero la figlia Hunkar (Vahide Perçin), incontrerà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). L’anziana donna, pur non riconoscendolo, gli svelerà un segreto: Hunkar provava dei forti sentimenti per lui in passato. L’ex detenuto verrà a conoscenza che Yaman venne punita severamente dal padre, in quanto non accettava la relazione con lui.

Proprio quando saranno tutti preoccupati per il destino di Azize, la donna rimetterà piede a casa sana e salva, accompagnata da Fekeli.

Yaman manifesta l’intenzione di voler tornare dalla madre

Demir sarà deciso a ritornare sui suoi passi, dopo essersi rifiutato di tornare a casa. e aver detto alla moglie Zuleyha di voler andare a vivere con lei e il piccolo Adnan in una villa.

Il rivale di Akkaya inizierà ad avere dei dubbi, dato che manifesterà la volontà di tornare alla tenuta di famiglia, facendo capire chiaramente di sentire la mancanza della madre Hunkar e della nonnina Azize.

Anticipazioni turche: Demir e Hunkar fanno pace grazie ad Azize

Nelle puntate a seguire di Terra, il ritorno Demir alla tenuta sarà abbastanza burrascoso. Hunkar si scaglierà contro il figlio per aver fatto finire in passato Fekeli in carcere per l'omicidio del marito, corrompendo tre testimoni. Yaman, parecchio furioso, non ci penserà due volte a preparare di nuovo le valigie per andarsene via in maniera definitiva con Zuleyha e Adnan a seguito.

L’uomo farà nuovamente un passo indietro nell’istante in cui sua madre avrà un incidente a cavallo, anche se sarà senza gravi conseguenze. Hunkar non sarà felice di rivedere il figlio e gli manifesterà la volontà di non vivere con lui. A farle cambiare idea sarà la madre Azize con un pianto disperato. Grazie allo sfogo dell’anziana nonnina, si assisterà alla riconciliazione tra Demir e Hunkar.