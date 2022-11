Cambio programmazione sulle reti Mediaset durante il mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla sospensione di diverse trasmissioni in vista del periodo natalizio.

È questo quello che toccherà a Uomini e donne, la popolarissima trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi, la quale si fermerà per qualche settimana.

Stessa sorte anche per Barbara d'Urso e il suo appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 che, quest'anno, sta facendo fatica a imporsi dal punto di vista auditel.

Uomini e donne sospeso: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 riguarderà in primis le trasmissioni del pomeriggio.

Per Uomini e donne, ad esempio, arriverà il momento di congedarsi dal daytime feriale per un po' di tempo. La sospensione sarà legata al periodo natalizio: i vertici Mediaset hanno preferito mandare in ferie la trasmissione ed evitare così di "sprecare" puntate nelle giornate di festa.

Di conseguenza, da metà dicembre l'appuntamento con Uomini e donne sarà sospeso per qualche settimana in daytime e, al suo posto, ci sarà spazio per degli appuntamenti speciali con la soap opera Terra Amara.

Terra Amara raddoppia, stop per Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset dicembre

Saranno le vicende di Yilmaz e Zuleyha a tener compagnia al pubblico durante il mese di dicembre, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 circa, dopodiché non ci sarà l'appuntamento con Amici 22 (anche questo sospeso per il periodo natalizio) bensì quello con il daytime del Grande Fratello Vip 7.

A seguire ci sarà la linea passerà alla soap opera Un altro domani che, eccezionalmente per le settimane a ridosso del periodo natalizio, andrà in onda in versione extra-large (malgrado gli ascolti in caduta libera registrati nel corso di queste settimane autunnali).

Cambio programmazione anche nella seconda parte del pomeriggio feriale Mediaset del prossimo dicembre, dove si assisterà a uno stop per la trasmissione di Barbara d'Urso.

Pomeriggio 5 si ferma: cambio programmazione Mediaset dicembre

L'appuntamento con Pomeriggio 5, infatti, risulta sospeso da metà dicembre e, al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda di film che occuperanno la fascia pomeridiana, fino a quando non partirà l'appuntamento con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

In access prime time, invece, risulta confermato l'appuntamento con Striscia la notizia, in onda ininterrottamente anche durante il periodo delle feste.

In prima serata, invece, non si fermerà il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, di cui però sarà trasmesso un singolo appuntamento settimanale.

GF Vip perde la doppia puntata serale a dicembre

La doppia puntata, infatti, risulta sospesa per tutto il mese di dicembre: è confermata la diretta del lunedì sera ma non quella del giovedì.

Il reality show tornerà in onda con il doppio appuntamento serale a partire da gennaio 2023 e, intanto, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che questa settima edizione è stata allungata e la finalissima è slittata alla prossima primavera, quando poi la linea verrà lasciata alla nuova stagione de L'Isola dei famosi.