Cambio programmazione sulle reti Mediaset da gennaio 2023 dove ci sarà spazio ancora per il Grande Fratello Vip 7 ma in versione ridotta.

Al sabato sera spazio al ritorno di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi, mentre tra le fiction confermate spicca Buongiorno mamma 2 con protagonista Raoul Bova.

Il GF Vip non avrà la doppia puntata: cambio programmazione Rai gennaio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di gennaio 2023 interesserà in primis l'appuntamento con il GF Vip che non avrà la doppia puntata serale.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà con la regolare messa in onda di lunedì sera ma, per il momento, non è previsto nessun nuovo raddoppio in prime time di giovedì.

Il programma di Canale 5, quindi, andrà avanti con un solo appuntamento settimanale ma non si escludono possibili nuovi cambi di palinsesto, così come è successo già in passato.

Maria De Filippi resta al sabato sera con C'è posta per te e Amici: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, al sabato sera ci sarà spazio per il ritorno in prime time di Maria De Filippi. La conduttrice aprirà la stagione invernale 2023 con le nuove puntate di C'è posta per te, il people show dei sentimenti che sarà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti.

Anche quest'anno, a partire dal 7 gennaio, Maria De Filippi racconterà le storie delle persone che decidono di rivolgersi alla sua seguitissima trasmissione per riallacciare i rapporti con amici, familiari o fidanzati.

Terminato l'appuntamento con C'è posta per te 2023, la conduttrice continuerà ad essere presente nel sabato sera della rete ammiraglia con la nuova edizione del serale di Amici 22. Il talent show è in programma a partire da marzo in poi in prime time su Canale 5.

Spazio anche alle fiction che terranno banco in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo gennaio 2023.

Tornando Buongiorno mamma 2 e Fosca Innocenti: cambio programmazione Mediaset da gennaio

Tra i titoli confermati spicca Buongiorno mamma 2, la serie con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che sarà trasmessa nel prime time del mercoledì.

La serata del venerdì, invece, sarà completamente dedicata alle serie televisive: si partirà con Fosca Innocenti 2, la serie poliziesca con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, pronta ad intrattenere il pubblico con la seconda stagione in prima visione assoluta.

A seguire, poi, ci sarà spazio per il debutto de Il Patriarca, la nuova serie tv poliziesca con Claudio Amendola che andrà in onda sempre di venerdì al termine della messa in onda di Fosca Innocenti.

Nel palinsesto di gennaio della rete ammiraglia Mediaset non mancheranno gli appuntamenti con il calcio, tra cui quelli con la Coppa Italia e la Champions League, entrambe due esclusive della tv commerciale di Pier Silvio Berlusconi.