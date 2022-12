Lunedì 12 dicembre torneranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dopo la pausa a causa della messa in onda dei mondiali di calcio su Rai 1. Le anticipazioni svelano che i nuovi appuntamenti di dicembre saranno ricchi di novità. Ci sarà l'addio di Marco e Stefania, che andranno via da Milano per via di una proposta di lavoro ricevuta dal giovane negli Usa. Ci sarà anche il tanto atteso ritorno di Ludovica, che nella scorsa stagione aveva spezzato il cuore di Marcello dopo essere andata via con Torrebruna. Intanto si inizieranno a diffondere dei pettegolezzi su Adelaide e Marcello.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate dicembre: Gemma e Marco hanno un chiarimento

Marco e Stefania annunceranno la partenza ai propri amici. Irene sarà scossa per l'addio dell'amica e non sarà molto d'accordo con questa decisione. Nonostante ciò, la Cipriani prometterà alla giovane Colombo che continuerà ad essere sua amica anche a distanza.

Vittorio sarà molto felice per la nuova avventura che Marco e Stefania intraprenderanno. Anche Gemma e Marco avranno modo di parlare prima della partenza: la figlia di Veronica rivelerà di non nutrire più rancore nei suoi confronti.

Adelaide, distrutta per la proposta di nozze di Umberto a Flora, troverà conforto in Marcello. Questa vicinanza tra i due, farà si che si diffondono alcuni pettegolezzi sul loro conto.

Comunque Flora declinerà la proposta di fidanzamento di Guarnieri: la giovane stilista sia sentirà confusa, essendo ben consapevole delle differenze tra lei e il Commendatore.

Spoiler Il Paradiso delle signore dicembre: Veronica sospettosa su Ezio e Gloria

Durante le nuove puntate di dicembre de Il Paradiso delle signore, farà il suo ritorno a Milano la giovane Ludovica.

Quando Marcello la rivedrà capirà di non averla mai dimenticata e farà di tutto per riconquistarla. La giovane Brancia non sarà indifferente alle attenzioni di Barbieri. Inoltre a Ludovica non sfuggirà la vicinanza tra Marcello e Adelaide. L'ex di Barbieri scoprirà che la Contessa è stata la principale artefice della scalata sociale di Marcello nella Milano che Conta.

Intanto Ezio si ritroverà davanti ad un bivio. Recentemente Veronica aveva visto Ezio e Gloria abbracciarsi. Questa situazione scatenerà nella Zanatta una profonda gelosia che Colombo dovrà cercare di colmare. Ezio spiegherà a Veronica che tra lui e Gloria intercorre solo un rapporto di lavoro e nulla di più. La situazione però si aggraverà ulteriormente quando Veronica verrà a conoscenza dei soldi offerti da Gloria ad Ezio per aiutarlo nell'apertura della sua attività. Zanatta chiederà al suo compagno di non accettare i soldi dell'ex.