Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di gennaio 2023. Le novità del palinsesto riguardano in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per delle puntate più lunghe della soap opera Terra Amara, che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

Novità anche per i fan di Uomini e donne: dopo la lunga pausa per la sosta natalizia, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà nuovamente in onda con le nuove puntate di questa stagione.

Terra Amara si allunga: cambio programmazione Mediaset gennaio

Il cambio programmazione Mediaset di gennaio 2023 interesserà in primis i fan della soap opera Terra Amara, in onda tutti i giorni su Canale 5 subito dopo Beautiful.

Nella settimana che va dal 2 al 6 gennaio 2023 la soap continuerà ad andare in onda in versione "extra large" e coprirà la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 15:40 circa.

Già dalla giornata del 29 dicembre gli appassionati possono godere del privilegio di vedere in onda delle puntate decisamente più lunghe rispetto a quelle trasmesse normalmente nel palinsesto feriale di Canale 5.

La nuova programmazione di Canale 5 per gennaio 2023

Il motivo di questa variazione di palinsesto ha a che fare con il flop di ascolti registrato da Canale 5 in queste ultime settimane, dopo la sospensione di Uomini e donne e Amici 22 per la sosta natalizia.

I vertici del Biscione avevano scelto di puntare sulle repliche della fiction "Fratelli Caputo" alle 14:45, ma gli ascolti sono crollati su una media del 10% e ciò ha permesso alla rete ammiraglia Rai di prendere il volo dal punto di vista auditel.

Di conseguenza ora spetta alla soap turca fare gli straordinari e andare in onda fino alle 15:40 circa.

A seguire ci sarà spazio per la consueta striscia del Grande Fratello Vip cui seguirà l'appuntamento con la soap opera Un altro domani, che in queste ultime giornate, in termini di ascolti, è crollata sotto la soglia del milione di spettatori in daytime, toccando appena il 9% di share.

Il ritorno di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset gennaio

Tuttavia la programmazione del pomeriggio di Canale 5 subirà dei nuovi cambiamenti.

In daytime dal 9 gennaio di ci sarà il ritorno di Uomini e donne [VIDEO]. Il talk show dei sentimenti tornerà a occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, con le nuove puntate che si stanno registrando in questi giorni.

A seguire la linea passerà a un'altra creatura che porta la firma di Maria De Filippi, trattasi del daytime di Amici 22, che tornerà in onda regolarmente da domenica 8 gennaio con le nuove puntate del pomeridiano e da lunedì 9 gennaio nel pomeriggio feriale.