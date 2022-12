Cambio programmazione Rai nel corso della giornata del 29 dicembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del mattino, dove non ci sarà spazio per il consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici.

Al pomeriggio non subirà alcuna modifica la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del primo pomeriggio regolarmente in onda per tutto il periodo delle feste.

Storie Italiane si accorcia, salta Antonella Clerici: cambio programmazione Rai del 29 dicembre

Il cambio programmazione Rai del 29 dicembre 2022 interessa la fascia del mattino, attualmente dominata dagli appuntamenti con Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ed È sempre mezzogiorno, presentato da Antonella Clerici.

In occasione della giornata di giovedì, il talk show di Eleonora Daniele chiuderà circa 45 minuti in anticipo rispetto alla consueta programmazione, dato che la diretta terminerà alle 11:15 circa.

A seguire ci sarà spazio per uno speciale del Tg1 dedicato alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Salta È sempre mezzogiorno: cambio programmazione Rai del 29 dicembre

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio occuperà tutta la fascia della tarda mattinata, andando avanti fino alle 13:30 circa, quando poi la linea passerà all'edizione delle 13:30 del telegiornale.

Di conseguenza, per lasciare spazio a tale evento, salterà l'appuntamento con È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Il cooking show non sarà in onda eccezionalmente per questo giovedì, ma la messa in onda è regolarmente prevista il 30 dicembre, con l'ultima puntata del 2022, in programma come sempre dalle 12 sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Un'edizione particolarmente fortunata per il programma condotto da Antonella Clerici, che in queste ultime settimane di messa in onda ha registrato una media di quasi due milioni di spettatori al giorno e picchi di share che hanno raggiunto anche il 19%.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai

Per quanto riguarda la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7, anche nel corso dell'ultima settimana del mese di dicembre non sono previsti cambiamenti legati alla programmazione su Rai 1.

La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio con nuovi appuntamenti in prima visione assoluta.

Quest'anno la Rai ha scelto di non sospendere il Paradiso durante il periodo di Natale: la messa in onda è prevista regolarmente fino al 30 dicembre, così come sarà trasmessa nel corso della settimana che va dal 2 al 6 gennaio 2023.

Nessuno stop per la soap che ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori, tanto da diventare uno degli appuntamenti più seguiti del daytime del 2022.

Con una media che ha superato il muro di 1,8 milioni di spettatori al giorno e picchi che hanno toccato anche il muro del 2,2 milioni, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 ha saputo riaccendere una fascia oraria che era ormai spenta dal punto di vista auditel per Rai 1.