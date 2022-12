Ci saranno tante novità in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della seconda stagione svelano che Yilmaz Akkaya e il suo rivale Demir Yaman saranno costretti a condividere la stessa cella.

Terra amara, anticipazioni: Akkaya spara a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate, annunciano che Yilmaz e Demir condivideranno una situazione spiacevole.

La storyline prenderà il via quando Akkaya organizzerà una trappola per Hunkar, dopo aver appreso la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir.

Nel contempo Fekeli apprenderà che la sua amata è scomparsa misteriosamente dalla fattoria, ma non saprà che è tenuta in ostaggio dall'ex meccanico. Quest'ultimo sarà pronto a tutto pur di sbarazzarsi della madre di Demir, questo perché ha appreso che ha impedito il suo sogno d'amore con Zuleyha. Fortunatamente le brutte intenzioni del ragazzo verranno fermate da Fekeli, che a sua volta per errore riceverà un colpo di pistola proprio da Yilmaz. L'anziano imprenditore verrà ricoverato in ospedale, dove verrà operato da Mujgan. Sarà in questi drammatici momenti che la dottoressa rimarrà sbigottita quando apprenderà che Yillmaz ha sparato al suo padrino.

Demir accusato della morte di Cengaver

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Hatip si avvicinerà pericolosamente a Sermin, tanto da trascorrere con lei alcuni giorni nella loro dimora estiva.

Purtroppo i due resteranno sconvolti dall'arrivo improvviso di Cengaver, intenzionato a vendicarsi delle calunnie messe in giro dall'uomo. Cengaver verrà ferito davanti agli occhi di Sermin da Hatip.

Dopo l'attentato, il criminale scapperà in compagnia dell'amate. Nonostante le ferite, Cengaver raggiungerà ugualmente la festa per la circoncisione di suo figlio, ma stramazzerà al suolo prima di rivelare il nome del suo assassino.

Poco dopo la polizia raggiungerà la fattoria dove preleverà Demir con l'accusa di aver ucciso Cengaver. Il marito di Zuleyha negherà di essere coinvolto nella drammatica faccenda, ma un testimone farà delle rivelazioni contro di lui.

Yilmaz e il rivale condividono la stessa cella

Yilmaz apprenderà che Cetin ha intenzione di farsi arrestare al suo posto per aver sparato a Fekeli.

INon vorrà che un uomo innocente paghi per le sue colpe, così si autoaccuserà davanti al giudice. Akkaya verrà rinchiuso in cella con grande stupore di Mujgan, e per questa ragione Demir e il suo rivale si ritroveranno a condividere la stessa cella, dove daranno vita a un duro confronto. Alla fine la polizia penitenziaria separerà i due uomini per evitare altre tragedie.