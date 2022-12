Cambio programmazione sulle reti Rai nella settimana a partire dal 19 dicembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che per la finalissima andrà in onda con un giorno d'anticipo rispetto al normale.

Buone notizie in arrivo, invece, per gli appassionati della soap Il Paradiso delle signore 7: le nuove puntate saranno regolarmente in onda su Rai 1 anche durante le settimane del periodo natalizio.

Ballando con le stelle anticipa: cambio programmazione Rai dal 19 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai dal 19 dicembre 2022 in poi, riguarderà in primis la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Quest'anno lo show ha subito una programmazione ballerina in prime time per lasciare spazio, in diverse occasioni, alle partite dei Mondiali di calcio 2022.

La stessa situazione si verificherà anche in occasione della finalissima di questa edizione, la quale non sarà trasmessa di sabato sera. Il gran finale di Ballando con le stelle sarà in onda con un giorno di anticipo rispetto al previsto: l'ultima puntata dello show di Rai 1 andrà in onda venerdì 23 dicembre e non sabato 24 dicembre in prime time.

Si ferma La Vita in diretta: cambio programmazione dal 19 dicembre

Cambiamenti in arrivo anche in daytime, dove ci saranno delle novità in primis per la programmazione de La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti della propria fascia oraria.

Nella settimana che va dal 19 al 23 dicembre, l'appuntamento con La Vita in diretta sarà trasmesso solo fino a mercoledì 21 dicembre.

Poi il 22 e 23 dicembre, infatti, il talk show condotto da Alberto Matano non sarà in onda su Rai 1 per lasciare spazio alla messa in onda delle prime due puntate de Lo Zecchino d'Oro 2022, condotto da Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

La finalissima della kermesse canora dedicata ai bambini sarà poi trasmessa nel pomeriggio di sabato 24 dicembre.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai dal 19 dicembre

Notizie positive in arrivo, invece, per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 7: la soap opera campione di ascolti della fascia pomeridiana non sarà sospesa dal palinsesto a partire dal 19 dicembre.

A differenza di quanto è accaduto nelle stagioni precedenti, quest'anno la Rai ha scelto di non fermare la messa in onda delle puntate inedite della soap durante il periodo natalizio.

Il Paradiso delle signore 7, quindi, sarà regolarmente in onda anche nelle settimane di festa e terrà compagnia al suo affezionatissimo pubblico, ormai arrivato a toccare una media di quasi due milioni di spettatori al giorno, quasi quanto la veterana Beautiful, trasmessa su Canale 5.