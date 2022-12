Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda dal 5 al 9 dicembre, rivelano un'importante retroscena su Lia Longhi. A quanto pare la cameriera di casa Ferri scoprirà un importante dettaglio che la riporterà con la mente indietro al suo passato.

Per quanto le anticipazioni siano piuttosto criptiche in merito a questa vicenda, risulta piuttosto evidente che Lia verrà a conoscenza di qualcosa riguardo il tesoro che ha ritrovato Alberto Palladini. Ma come potrebbe scoprire il segreto dell'avvocato?

A seguire verranno analizzate le anticipazioni e i possibili scenari che ne deriveranno.

Un posto al sole: Alberto è riconoscente a Diego

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 2 dicembre, Diego (Francesco Vitiello) si è reso protagonista di un gesto eroico, salvando la vita del piccolo Federico (Leonardo Perrini). Alberto (Maurizio Aiello) si è mostrato molto grato al figlio di Raffaele, ma non è tutto. In questa occasione c'è stato anche infatti il primo incontro ufficiale tra l'avvocato Palladini e Lia.

In quest'occasione i due si sono limitati a presentarsi, ma è prevedibile che presto si troveranno a dover interagire. Le anticipazioni confermano infatti che presto Lia noterà un dettaglio che le ricorderà il suo passato.

Lia potrebbe scoprire che Palladini ha messo le mani sul tesoro della sua famiglia

Da quanto trapelato da alcuni rumor, Lia scoprirà che Alberto ha messo le mani sul tesoro della sua famiglia. Non sono chiari però ancora i dettagli di tale vicenda. La giovane cameriera potrebbe banalmente insospettirsi vedendo l'avvocato fare spese folli, ma c'è anche un'altra ipotesi molto suggestiva.

Secondo questa teoria, Lia riuscirebbe a vedere uno degli oggetti di famiglia indosso a qualcuno. Alberto potrebbe infatti decidere di regalare uno dei suoi preziosi, come una collanina a Clara (Imma Pirone) o un orologio a Diego per sdebitarsi. Difficile a dirsi, ma sta di fatto che quest'evento distoglierà l'attenzione di Lia dal suo fidanzato e la porterà a concentrarsi sul vero motivo che l'ha portata a Palazzo Palladini.

Un posto al sole: l'avvocato Palladini vuole denunciare l'azienda di giocattoli

Alberto non dovrà badare solo a Lia. Le anticipazioni rivelano infatti che l'avvocato deciderà di dare battaglia all'azienda che ha prodotto il giocattolo che ha messo a rischio la vita del piccolo Federico.

Sarà in questa storyline che farà il suo ingresso il nuovo personaggio interpretato da Gabriele Rossi. Al momento però non ci sono elementi per capire che ruolo avrà la new entry all'interno di questa trama.