Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Pinuccia sarà una delle protagoniste del talk show di Maria De Filippi, dopo che si renderà protagonista di una sorta di "scherzo" decisamente di cattivo gusto ai danni dei presenti in studio.

Occhi puntati anche sulle vicende di Riccardo Guarnieri che, in queste nuove puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, si ritroverà a dover affrontare il ritorno in studio della sua ex Ida Platano.

Pinuccia finge un malore in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Pinuccia si ritroverà al centro di una nuova accesissima lite con Tina Cipollari.

Ancora una volta, il clima all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, diventerà particolarmente teso e tra le due protagoniste della trasmissione scoppierà lo scontro verbale.

Tina si scaglierà duramente contro la sua "nemica" Pinuccia che, questa volta, finirà per spiazzare tutti con un gesto che non passerà inosservato.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, ad un certo punto, Pinuccia cadrà a terra, quasi come se fosse stata colpita da un malore dopo questa furiosa lite con Tina.

Maria De Filippi interviene dopo il malore di Pinuccia: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, di fronte a tale scena, si ritroverà costretta ad intervenire per prendere in mano le redini della situazione.

Il colpo di scena, però, verrà fuori nel momento in cui si scoprirà che Pinuccia ha soltanto finto il malore: la donna ha architettato una messa in scena ai danni di Tina Cipollari e, di conseguenza, anche ai danni della stessa padrona di casa del talk show.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in trasmissione della dama Ida Platano, la quale rimetterà piede in studio assieme al suo fidanzato Alessandro.

Riccardo Guarnieri rivede Ida e Alessandro in studio: anticipazioni Uomini e donne

I due racconteranno al pubblico come sta andando la loro storia d'amore, dopo che in queste settimane hanno scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione di Canale 5, per viversi la loro favola d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Non mancherà neppure un nuovo acceso confronto in studio con Riccardo, visto che Ida non si farà problemi ad ammettere di aver ricevuto dei messaggi dal suo ex fidanzato, nei giorni successivi alla scelta finale.

Riccardo ha ricontattato la dama siciliana e, in trasmissione, non mancheranno le frecciatine tra i due ex fidanzati e la new entry Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere pugliese non è riuscito ancora a lasciarsi alle spalle questa storia d'amore con la dama siciliana? Lo scopriremo nelle prossime settimane.