Cambio programmazione sulle reti Rai in occasione del periodo di Natale 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda di Ballando con le Stelle, lo show che tradizionalmente occupa il prime time del sabato sera di Rai 1. In vista della finalissima, però, il programma subirà una variazione di palinsesto e anticiperà la messa in onda.

Buone notizie, invece, per i fan de Il Paradiso delle signore 7: quest'anno, infatti, non ci sarà una nuova sospensione della soap durante il periodo delle feste.

Ballando con le stelle anticipa: cambio programmazione Rai Natale

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per Natale 2022 interesserà in primis i fan di Ballando con le stelle.

Il celebre varietà condotto da Milly Carlucci quest'anno ha subito un bel po' di variazioni di palinsesto, dettate in primis dall'esigenza della rete di lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio.

E, anche in vista della finalissima, lo show subirà l'ennesima variazione di programmazione dato che l'ultima puntata di questa edizione, non andrà in onda di sabato sera.

L'appuntamento con la finalissima di Ballando con le stelle 2022 è prevista per la serata di venerdì 23 dicembre e non sabato 24 dicembre.

Un cambio programmazione dettato dall'esigenza di evitare di la messa in onda della finalissima dello show nella serata della Vigilia di Natale.

Quando c'è la finale di Ballando con le stelle 2022 su Rai 1

In questo modo, infatti, si eviterà anche un eventuale crollo di spettatori per lo show condotto da Milly Carlucci che, in questa serata speciale del 24 dicembre, avrebbe potuto perdere un bel po' di spettatori in prima serata.

L'appuntamento con l'ultima puntata, quindi, si sposta di un giorno e anticiperà a venerdì 23 dicembre, dopodiché la padrona di casa comincerà a dedicarsi alla preparazione della terza edizione di un altro show che la vedrà protagonista su Rai 1.

Trattasi de Il Cantante Mascherato, che tornerà in onda dal 18 marzo in prima serata. La novità di quest'anno non riguarderà solo il passaggio dal venerdì al sabato sera ma anche l'arrivo in giuria di Iva Zanicchi, già protagonista a Ballando con le stelle, la quale si ritroverà a prendere il posto in giuria di Arisa, tornata in scena ad Amici di Maria De Filippi.

Il Paradiso delle signore non viene sospeso: cambio programmazione Rai Natale

E poi ancora, il cambio programmazione Rai per Natale 2022, interesserà anche i fan de Il Paradiso delle Signore 7, i quali quest'anno potranno ritenersi soddisfatti della scelta fatta dai vertici di viale Mazzini.

Sì, perché tradizionalmente l'appuntamento con la soap opera del pomeriggio veniva sospesa durante le settimane centrali del periodo natalizio ma, quest'anno, non sarà così.

I nuovi episodi de Il paradiso delle signore saranno regolarmente in onda in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai anche durante le settimane clou di Natale e, di conseguenza, non ci sarà nessuna sospensione per la soap opera.

Non si fermano Clerici, Fiorello e Bortone in daytime

Per tutto il periodo delle feste è confermato anche l'appuntamento del mattino con E' sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici così come proseguirà Oggi è un altro giorno, il talk show del pomeriggio condotto da Serena Bortone, in onda dalle 14:05 in poi su Rai 1.

Su Rai 2, invece, proseguirà l'appuntamento mattutino con lo show Viva Rai 2 condotto da Fiorello, campione di ascolti nella fascia che va dalle 7:00 alle 8:00. A seguire, confermato per tutto il periodo natalizio anche l'appuntamento con I Fatti Vostri condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi.